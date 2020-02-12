Люди в форме отметили повышение коллеги под лозунги «Жизнь ворам!» и «АУЕ!» в Тюмени

12.02.2020, 11:51, Новости дня

В Сети появилось видео, на котором якобы сотрудник Следственного комитета по Тюменской области в компании представителей других правоохранительных органов отмечает получение звания майора под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ».

Видеозапись опубликована изданием «Новый День». Известно, что она была сделана 7 февраля.

Сообщается, что на кадрах якобы запечатлены руководящие сотрудники полиции Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев, а также следователь СУ СК по Тюменской области Рафик Аглиулин.

По данным источника, близкого к правоохранительным органам, встречу в грузинском ресторане «СаЛобио» устроил именно Аглиулин – офицер отмечал получение погон майора.

Видео записано на мобильный телефон неким Денисом Девкиным. По данным источника, в 2007–2016 годах он якобы неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за причинение легкого вреда здоровью, хулиганство и умышленное уничтожение или причинение вреда чужому имуществу.

На записи мужчины позируют на камеру, при этом Девкин произносит: «Жизнь ворам, АУЕ!» Другие присутствующие ничем не выражают своего недовольства на эти слова.

Далее в ролике засняты люди за столами. Голос за кадром комментирует: «Так. Судья, прокурор, Следственный комитет».

Алексей Ушатый – начальник отдела по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области. Артур Рузеев – его заместитель. В минувшем году он был отмечен благодарностью губернатора Тюменской области. Рафик Аглиулин – следователь.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в РФ осудили больше 100 следователей и прокуроров.