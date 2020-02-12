24 канал — Украина пересмотрит часть соглашения об ассоциации с ЕС

12.02.2020, 11:47, Новости дня

До 2021 года Украина пересмотрит часть соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Как пишет «Телеканал новин 24», к этому сроку стороны планируют подписать обновлённый документ для того, чтобы экономика Украины двигалась дальше к сближению с европейской.


Reuters

Торговую часть соглашения об ассоциации с Европейским союзом необходимо пересмотреть, чтобы в 2021 году подписать обновлённый документ, поскольку  экономика Украины должна двигаться дальше к сближению с европейской. Как пишет «Телеканал новин 24», об этом на совместном брифинге заявили премьер-министр Украины Алексей Гончарук и комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи.

«Мы сейчас смотрим на то, чтобы начать подготовку к актуализации соглашения об ассоциации в торговой части. Такая возможность откроется для нас в следующем году, мы должны быть к этому готовы», —  заявил Гончарук.

Оливер Варгеи подтвердил, что ЕС планирует уже в 2020 году завершить подготовительную работу для пересмотра части соглашения.

«Мы планируем сделать всю подготовительную работу уже в этом году, чтобы как можно скорее сделать этот пересмотр в следующем году и подписать все необходимые документы», — отметил комиссар ЕС.

Непосредственно в 2020 году между Украиной и ЕС планируют подписать соглашение о совместном воздушном пространстве. Что касается других нюансов сотрудничества, Варгеи отметил: «Мы должны работать над всеми сферами, где мы можем обеспечить прирост рабочих мест в Украине, особенно когда речь идёт о связи, «зелёном соглашении», энергии, транспорте, образовании — обо всём, что может способствовать созданию сильной экономики на Украине».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

24 канал — Украина пересмотрит часть соглашения об ассоциации с ЕС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Кудрин заявил о триллионном ущербе от коррупции в России

09.02 / Экранизация Monster Hunter с Милой Йовович получила рейтинг PG-13

26.01 / На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

30.12 / Суд отказался рассматривать дело экс-главбуха «Седьмой студии» в особом порядке, несмотря на сделку со следствием

07.02 / Суд арестовал главу УФСИН по Северной Осетии

04.02 / «Я хочу тільки борщ, я говорю українською, я люблю маршрутку! Містере президент, дай мені permesso». Итальянец Оливер снял клип во Львове. Видео

09.02 / Под Челябинском закроют карантинный пункт

10.02 / Экранизация творчества королевы детективов — теперь и на ShowJet.ru

31.01 / Демократам, по всей видимости, не удастся настоять на вызове свидетелей в Сенат

03.12 / К законопроекту о рынке земли подали более 3 тыс. поправок – нардеп Качура

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика