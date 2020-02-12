Памфилова поддержала идею провести голосование по Конституции в будний день

12.02.2020, 11:44, Новости дня

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает возможным провести общероссийское голосование по законопроекту о поправке к Конституции в будний день, сделав его выходным.

«Я хорошо думаю по этому поводу (провести голосование в будний день). Почему бы и нет, я и раньше высказывала такую позицию. Тем более, если это будет будний день, то, я полагаю, что он будет сделан нерабочим днем. Надо исходить из интересов людей – участников голосования», – сказала Памфилова, передает ТАСС.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас во вторник выразил мнение, что день голосования по законопроекту о поправке к основному закону разумно сделать выходным, этот вопрос будет обсуждаться с президентом.

13 февраля эксперты встретятся с президентом Владимиром Путиным и доложат о результатах своей работы.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.