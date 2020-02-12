На керченского чиновника завели дело из-за неотапливаемых квартир для сирот

12.02.2020, 11:44, Новости дня

Против чиновника из администрации Керчи возбудили уголовное дело из-за того, что детям-сиротам предоставили квартиры в новостройке без отопления, сообщила прокуратура Крыма.

Администрация Керчи за бюджетные средства закупила жилые помещения в многоквартирном доме, которые не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, и не обеспечены газоснабжением и отоплением, сообщается на сайте ведомства.

«Впоследствии должностное лицо управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Керчи, не убедившись в том, что названный многоквартирный дом соответствует предъявляемым требованиям, заключило договора социального найма жилых помещений с 25 детьми-сиротами», – отметили в прокуратуре.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный отдел по городу регионального управления СК. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, причинившее особо крупный ущерб).

В 2019 году следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту выделения некачественного жилья детям-сиротам в Куйтунском районе Иркутской области.