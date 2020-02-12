Гайтана сняла на видео свою тренировку

12.02.2020, 11:42, Новости дня
Украинская певица Гайтана обнародовала в Instagram видео своей тренировки.
«Сладости нужны!!! Ведь они отличные мотиваторы для спорта. Сладкоежки меня поймут», – написала она.
В ролике певица выполняет приставные прыжки и боксирует руками в воздух.
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Сладости нужны!!! Ведь они отличные мотиваторы для спорта * Сладкоежки меня поймут *
Гайтана родилась 24 марта 1979 года в Киеве. До пяти лет она жила в Республике Конго, в Браззавиле, откуда родом ее отец.
Она принимала участие в конкурсе «Евровидение» от Украины в 2012 году, который проходил в Баку. Заняла 15-е место.
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