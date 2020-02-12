Министр обороны Загороднюк ушел с интервью после вопроса о закупке бронетехники по завышенным ценам – журналист

Взагалі-то я планував написати про це вчора, але вирішив, що в даному випадку емоції — не найкращий стимулятор. Тому, перебуваючи у чудовому настрої та ясному розумі пишу сьогодні. Річ у тім, що вчора від мене просто посеред інтерв'ю втік міністр. Міністр оборони, якщо точніше. Ми записували чергові "Антиподи" для Ісландія і щойно мова зайшла про мутні та незрозумілі закупівлі бронетехніки, про які писав кілька днів тому censor.net.ua/blogs/3173915/nov_svinarchuki, як у міністра раптом пригоріло. Виявляється, його дуже образила ця публікація. Замість того, щоб висловити свою позицію або чітко артикулювати позицію відомства, чому до державного оборонного замовлення включено саме цю техніку, чому вона коштує дорожче, ніж у минулому році, та відповісти на інші питання, як це зазвичай роблять держслужбовці, він влаштував форменну істерику, після чого зупинив інтерв'ю і пішов. Такі справи. Оскільки ця історія перейшла на особистісний рівень, дозволю собі висловити спостереження. Як ви знаєте, я маю певного досвід спілкування з людьми, так чи інакше причетними до правопорушень. І якщо до цієї розмови я ще припускав, що ситуація з закупівлями — це непорозуміння, бюрократична помилка або ще щось, то після того, що я побачив, ці сумніви розвіялися. Міністр поводився як людина, обурена лише тим, що в неї забирають гроші. Я вже не кажу про зверхність, про запізнення майже на годину без вибачень, про його мобільний телефон, який постійно дзвонив, про нашу редакторську групу, яку просто вигнали з приміщення, де відбувався запис, та про інші речі. Все це я бачив. Я бачив різне, але мінстра оборони — істеричку я побачив уперше в житті. Мені важко уявити, як, при такій манері спілкування з незнайомими, не залежними від нього людьми, він поводиться з підлеглими. До речі, завтра закупівлі техніки по завищених цінах розглядатимуться на засіданні Кабінет Міністрів України, тобто вирішуватиметься питання, чи придбає армія бронемашини, які не проходили порівняльні випробування і які коштують дорожче навіть американських аналогів. Завтра все стане зрозуміло. Повний випуск «інтерв‘ю», як завжди, побачите в четвер о 20:00 на «Ісландії».

Posted by Sergii Ivanov on Teisipäev, 11. veebruar 2020