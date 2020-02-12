Министр обороны Загороднюк ушел с интервью после вопроса о закупке бронетехники по завышенным ценам – журналист
12.02.2020, 11:42, Новости дня
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время интервью не захотел отвечать на вопрос о закупке бронетехники по завышенным ценам. Об этом написал журналист Сергей Иванов в Facebook.
«Вместо того, чтобы выразить свою позицию или четко артикулировать позицию ведомства, почему в государственный оборонный заказ включили именно эту технику, почему она стоит дороже, чем в прошлом году, и ответить на другие вопросы, как это обычно делают госслужащие, он устроил форменную истерику, после чего остановил интервью и ушел», – отметил журналист.
Взагалі-то я планував написати про це вчора, але вирішив, що в даному випадку емоції — не найкращий стимулятор. Тому, перебуваючи у чудовому настрої та ясному розумі пишу сьогодні. Річ у тім, що вчора від мене просто посеред інтерв'ю втік міністр. Міністр оборони, якщо точніше. Ми записували чергові "Антиподи" для Ісландія і щойно мова зайшла про мутні та незрозумілі закупівлі бронетехніки, про які писав кілька днів тому censor.net.ua/blogs/3173915/nov_svinarchuki, як у міністра раптом пригоріло. Виявляється, його дуже образила ця публікація. Замість того, щоб висловити свою позицію або чітко артикулювати позицію відомства, чому до державного оборонного замовлення включено саме цю техніку, чому вона коштує дорожче, ніж у минулому році, та відповісти на інші питання, як це зазвичай роблять держслужбовці, він влаштував форменну істерику, після чого зупинив інтерв'ю і пішов. Такі справи. Оскільки ця історія перейшла на особистісний рівень, дозволю собі висловити спостереження. Як ви знаєте, я маю певного досвід спілкування з людьми, так чи інакше причетними до правопорушень. І якщо до цієї розмови я ще припускав, що ситуація з закупівлями — це непорозуміння, бюрократична помилка або ще щось, то після того, що я побачив, ці сумніви розвіялися. Міністр поводився як людина, обурена лише тим, що в неї забирають гроші. Я вже не кажу про зверхність, про запізнення майже на годину без вибачень, про його мобільний телефон, який постійно дзвонив, про нашу редакторську групу, яку просто вигнали з приміщення, де відбувався запис, та про інші речі. Все це я бачив. Я бачив різне, але мінстра оборони — істеричку я побачив уперше в житті. Мені важко уявити, як, при такій манері спілкування з незнайомими, не залежними від нього людьми, він поводиться з підлеглими. До речі, завтра закупівлі техніки по завищених цінах розглядатимуться на засіданні Кабінет Міністрів України, тобто вирішуватиметься питання, чи придбає армія бронемашини, які не проходили порівняльні випробування і які коштують дорожче навіть американських аналогів. Завтра все стане зрозуміло. Повний випуск «інтерв‘ю», як завжди, побачите в четвер о 20:00 на «Ісландії».
Posted by Sergii Ivanov on Teisipäev, 11. veebruar 2020
Сам Загороднюк уже прокомментировал ситуацию. Министр отметил, что он пригласил автора материалов касательно закупки бронеавтомобилей «Казак» на интервью, чтоб проинформировать его об этих закупках .
«После ответов на его вопросы поинтересовался фактами, на которые он опирался в своей информации. Но, к сожалению, вместо ответа получил только громкие лозунги и кучу эмоций. Жаль, что конструктивного разговора у нас так и не произошло», – рассказал министр.
Кроме того, Загороднюк отметил, что принял решение обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить всю информацию, изложенную в авторском материале Иванова касательно ее достоверности.
Закупівлі, корупція, політика та журналістика.Днями на одному з Інтернет-ресурсів вийшла публікація, в якій автор звинуватив мене у «лобіюванні» чиїхось інтересів під час забезпечення ЗС України військовою технікою. Я завжди з повагою ставлюся до представників засобів масової інформації, намагаюся слідкувати за тим, що пишуть про Міноборони та ЗС України в пресі. Скажу без перебільшень, для мене особисто це є таким собі індикатором ефективності моєї роботи як міністра і роботи моєї команди в цілому.Тож, вчора запросив журналіста — автора матеріалу аби проінформувати його щодо закупівель броньованих автомобілів «Козак». Після відповідей на його питання поцікавився фактами, на які він опирався у своїй інформації.Але, на жаль, замість відповіді отримав тільки гучні гасла та купу емоцій.Шкода, що конструктивної розмови у нас так і не відбулося.Коли я йшов на цю посаду, я чітко поставив собі завдання: зробити так, аби діяльність оборонного відомства була максимально прозорою. Аби кожен на своєму місці робив свою справу чесно і професійно. Бо на власні очі бачив ситуацію, в якій опинилася армія у 2014 році. Як міністр оборони, я впевнений, що на сьогодні реформи в Міноборони — це надважливе завдання, від якого залежить, без перебільшень, обороноздатність країни в цілому. І головне для мене — не процес, а результат.Перше, на що звернула увагу нова команда МОУ – це система оборонних закупівель. Я мав досвід роботи у відомстві ще до того, як обійняв посаду міністра, коли у 2015 році очолював Проєктний офіс реформ. Вже тоді нам стало зрозуміло, що існуюча система закупівель є недосконалою. Саме з причини її закритості в минулі роки, українське суспільство стало свідком цілої низки корупційних скандалів, гучних затримань та взаємних звинувачень.Тому ми прийняли рішення зробити держоборонзамовлення більш відкритим та доступним суспільству, тим самим давши можливість громадськості та ЗМІ контролювати ці процеси.Так народився новий революційний законопроєкт про оборонні закупівлі, який невдовзі, маю надію, буде підтриманий нашими парламентарями. І вже з наступного року процедура відбудеться за новими правилами. Відтак, аби все ж таки поставити крапку у цьому питанні та не вводити суспільство в оману, прийняв рішення звернутися до відповідних правоохоронних органів із проханням перевірити всю інформацію, викладену в авторському матеріалі щодо її достовірності.Впевнений, що журналісти, які володіють конкретними фактами, нададуть інформацію правоохоронним органам. З результатами перевірки я ознайомлю всіх охочих і, в першу чергу, журналістів. Завжди відкритий до співпраці, особливо в питаннях боротьби з корупцією та маніпуляціями. Повне відео розмови додаю нижче. Відверто. Без нарізок та монтажу. Робіть висновки самі.
Posted by Андрій Загороднюк on Teisipäev, 11. veebruar 2020
5 февраля журналист Сергей Иванов опубликовал в издании Цензор.НЕТ материал касательно возможной коррупции при закупке Министерством обороны 50 бронеавтомобилей «Казак» и 70 бронеавтомобилей «Казак 2М1». Журналист отметил, что в прошлом году при курсе доллара 27 грн/дол. боевая бронированная машина «Казак» стоила 8,4 млн грн, а в этом году, при курсе 25 грн/дол. она стоит уже 9,3 млн грн.
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