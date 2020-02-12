Высокий тестостерон грозит диабетом женщинам, но не мужчинам

12.02.2020, 11:31, Новости дня

Гормоны определяют ход многих процессов в организме, таких как обмен веществ, цикл сна и бодрствования, и даже влияют на настроение. Теперь же исследователи из Кембриджского и Эксетерского университетов выяснили, что уровень тестостерона связан с риском развития опасных заболеваний: метаболических недугов и рака. Но есть одно "но": высокий уровень гормона по-разному сказывается на мужчинах и женщинах.

Специалисты провели крупное исследование, посвящённое генетической регуляции секреции половых гормонов и их влиянию на организм. Учёных интересовало, как различные уровни тестостерона у мужчин и женщин связаны с риском развития рака и метаболических заболеваний.

Они проанализировали результаты генетических исследований свыше 425 тысяч человек, взятых из биобанка UK Biobank.

В результате учёным удалось выявить примерно 2500 аллелей, связанных с естественным уровнем тестостерона.

Оказалось, что генетически высокий уровень тестостерона у женщин может увеличивать риск развития рака молочной железы и эндометрия (внутренняя слизистая оболочка матки).

Кроме того, он может увеличить риск развития диабета второго типа и других метаболических заболеваний у женщин на 37%, а также риск синдрома поликистозных яичников на 51%.

Возможно, повышенный риск развития диабета можно объяснить влиянием тестостерона на увеличение объёмов висцерального жира. Последний скапливается вокруг жизненно важных органов брюшной полости и может присутствовать в больших количествах даже у визуально худых людей.

Что интересно, противоположный эффект наблюдается у мужчин. Высокий уровень тестостерона у них снижает риск развития диабета второго типа на 14%. Впрочем, он также повышает риск появления рака предстательной железы.

По мнению учёных, полученные данные помогут медикам предотвращать многие заболевания и улучшить лечение уже имеющихся.

Как отмечает старший автор работы доктор Джон Перри (John Perry) из Кембриджского университета, понимание того, как уровень тестостерона влияет на риск появления синдрома поликистозных яичников, поможет учёным выяснить причины возникновения этого состояния.

Кроме того, добавляет он, терапия, призванная снизить уровень тестостерона, может помочь предотвратить рак простаты. На это указывают результаты исследования, но это ещё предстоит проверить в будущих работах.

Впрочем, доктор Кэтрин Рут (Katherine Ruth) из Эксетерского университета считает, что ещё слишком рано рассматривать тестостероновую терапию в качестве средства лечения любого из названных выше недугов.

По её мнению, самым важным выводом является подтверждение различий в риске заболеваний, вызванных уровнем тестостерона, между мужчинами и женщинами.

Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Nature Medicine.