В Москве слесарь метрополитена нашел брошенного младенца на станции метро

12.02.2020, 11:31, Разное

На станции «Парк Победы» московского метрополитена слесарь-ремонтник обнаружил брошенного младенца. Сотрудники полиции устанавливают личность родителей новорожденного ребенка.

В переходе станции метро житель обнаружил завернутого в одеяло младенца. По предварительным данным, ребенку 2 месяца. Сразу же на место были вызваны полиция и бригада скорой помощи. Медики доставили брошенного малыша в больницу им. Сперанского. При осмотре выяснили, что никакой угрозы для жизни ребенка нет.

Сотрудники уголовного розыска ведут оперативную работу по установлению обстоятельств происшествия и личности матери. В переходе стоят камеры видеонаблюдения, записи из которых уже изъяты. Родителям грозит уголовная ответственность.