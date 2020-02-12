Сальма Хайек провела ночь после «Оскара» в госпитале

12.02.2020, 11:31, Новости дня

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек после церемонии награждения «Оскар» отправилась в  госпиталь Cedars-Sinai, где и провела остаток ночи. Об этом Хайек сообщила на своей странице в Instagram.

«Моя подруга Эвелин О’Нил попала в аварию, и мне пришлось срочно отправлять ее в госпиталь», – написала актриса, опубликовав серию селфи из больничной палаты. 

Хайек отправилась в госпиталь в синем блестящем платье от Gucci, в котором планировала посетить послеоскаровскую вечеринку от журнала Vanity Fair.

A guest at the #VFOscars party, @salmahayek Pinault wore a #GucciPreFall20 all-over sequin dress with crystal-embroidered collar, metallic sandals and #GucciHighJewelry earrings and a ring in white gold, opals, garnets and diamonds. #AlessandroMichele #Oscars @VanityFair pic.twitter.com/wFCOOb4UFm

— gucci (@gucci) February 12, 2020

Сальма Хайек родилась в 1966 году в Мексике. По слухам, Хайек вынуждена была переехать в США из-за романа с президентом Мексики, опасаясь гнева его супруги.

В 1995 Хайек снялась в своем первом голливудском фильме «Отчаянный» вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Актриса замужем за французским миллардером Франсуа-Анри Пино. Супруги воспитывают 12-летнюю дочь. 

 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Сальма Хайек провела ночь после «Оскара» в госпитале

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