Сальма Хайек провела ночь после «Оскара» в госпитале

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек после церемонии награждения «Оскар» отправилась в госпиталь Cedars-Sinai, где и провела остаток ночи. Об этом Хайек сообщила на своей странице в Instagram.

«Моя подруга Эвелин О’Нил попала в аварию, и мне пришлось срочно отправлять ее в госпиталь», – написала актриса, опубликовав серию селфи из больничной палаты.

Хайек отправилась в госпиталь в синем блестящем платье от Gucci, в котором планировала посетить послеоскаровскую вечеринку от журнала Vanity Fair.

A guest at the #VFOscars party, @salmahayek Pinault wore a #GucciPreFall20 all-over sequin dress with crystal-embroidered collar, metallic sandals and #GucciHighJewelry earrings and a ring in white gold, opals, garnets and diamonds. #AlessandroMichele #Oscars @VanityFair pic.twitter.com/wFCOOb4UFm

— gucci (@gucci) February 12, 2020

Сальма Хайек родилась в 1966 году в Мексике. По слухам, Хайек вынуждена была переехать в США из-за романа с президентом Мексики, опасаясь гнева его супруги.

В 1995 Хайек снялась в своем первом голливудском фильме «Отчаянный» вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Актриса замужем за французским миллардером Франсуа-Анри Пино. Супруги воспитывают 12-летнюю дочь.