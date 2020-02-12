Эспер призовет союзников по НАТО увеличить поддержку Ирака

12.02.2020, 11:31, Новости дня

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что он рассчитывает на дополнительную помощь со стороны союзников по НАТО в борьбе с экстремистской группировкой «Исламское государство» в Ираке и поддержку оборонительных усилий США на Ближнем Востоке в более широком плане.

В интервью по пути в Брюссель на совещание министров обороны стран НАТО Эспер заявил журналистам, что он хочет, чтобы страны НАТО увеличили поддержку сил безопасности Ирака.

«Если они выделят на это дополнительные силы, это позволит нам сократить [нагрузку на свои войска]», – сказал он.

Эспер изыскивает возможности сокращения американского военного присутствия в Ираке, чтобы часть военных могли вернуться домой и сфокусироваться на долгосрочных вызовах, особенно со стороны Китая. Аналогичным образом, он изучает возможность вывода части войск из Африки.

В настоящее время в Ираке дислоцировано около 5 тысяч американских солдат. Они продолжают многолетнюю работу по подготовке и консультированию иракских сил безопасности для предотвращения возрождения «Исламского государства». Кроме того, спустя 18 лет после вторжения США в Афганистан для свержения Талибана, в этой стране находятся около 12 тысяч американских военных.

НАТО возглавляет учебную миссию в Ираке, но ее контингент укомплектован не полностью.

Эспер будет обсуждать Ирак, Афганистан и другие крупные военные вопросы на совещании в штаб-квартире НАТО в среду и четверг. После этого он отправится на международную конференцию по безопасности в Мюнхен, где некоторые из этих вопросов также будут включены в повестку.

Эспер заявил, что он хочет, чтобы страны НАТО, помимо Ирака, вносили больший вклад в оборону района Персидского залива, предоставляя системы ПВО в таких местах, как Саудовская Аравия, которая пострадала от удара с применением ракет и беспилотников в сентябре. Вашингтон возложил ответственность за этот удар на Иран.

Хотя союзники по НАТО уже давно вносят свой вклад в военные усилия США по борьбе с экстремистами в Ираке, они не проявляют особого энтузиазма по поводу возможного втягивания в кампанию США по противодействию Ирану.

На встрече в Брюсселе Эсперу, вероятно, придется отвечать на вопросы европейских участников о планах администрации Трампа в сфере контроля над ядерными вооружениями. Некоторые европейские союзники сомневаются в правильности решения США развернуть на подводных лодках баллистические ракеты, оснащенные ядерными боеголовками малой мощности. На прошлой неделе Пентагон признал, что он впервые ввел такое оружие в эксплуатацию.

Союзников по НАТО также интересует, примет ли администрация Трампа предложение России о продлении договора СНВ-3, регулирующего число развернутых единиц американского и российского стратегического ядерного оружия. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года.