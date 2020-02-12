Порошенко призвал привлечь Зеленского к допросам по «Минску-2»

12.02.2020, 11:31, Новости дня

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский может оказаться вместе с ним на допросах в Госбюро расследований из-за минских договоренностей.

В своей колонке на сайте издания «Украинская правда» бывший президент назвал нынешнюю власть «голубями мира», у которых нет мирного плана.

По мнению Порошенко, украинское руководство постепенно прекращает политико-дипломатическое сопротивление России. В такой ситуации, по мнению экс-лидера, западные страны все меньше понимают, почему они должны отстаивать украинские интересы активнее, чем это делает сама Украина. 

«В Париже Владимир Зеленский добавил и свой автограф к тому комплекту документов, которые условно и называются «Минском» (может составить мне компанию в походах на допросы в ГБР, которое копает под «Минск»)», – написал Порошенко.

Он также добавил, что альтернативы минским договоренностям нет. 

«Альтернативы Минску (власти) так и не предложили. И знаете почему? Потому что ее нет и теперь, когда пространство для маневра на Украине значительно шире. А в ситуации пятилетней давности не было и подавно», – добавил Порошенко.

Ранее ГБР Украины заявило о возможности принудительной доставки Порошенко на допрос, так как он уже 27 раз проигнорировал требование прибыть на допрос и дать свидетельские показания. В ответ на это экс-президент заявил, что придет на допросы, если получит повестку.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем именно обвиняют Порошенко.



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Порошенко призвал привлечь Зеленского к допросам по «Минску-2»

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