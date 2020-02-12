ГИБДД решили дать право аннулировать техосмотр

12.02.2020, 11:30, Новости дня

Сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностические карты, если машина не приезжала на пункт техосмотра или он проходил с нарушением установленных правил.

Такая норма содержится в новом проекте Минтранса, опубликованном на федеральном портале правовых актов.

«Проектом постановления устанавливается порядок аннулирования диагностической карты в случае оформления диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проводился технический осмотр в установленном порядке или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств», – говорится в документе.

При выявлении нарушения полицейский будет информировать страховую компанию о том, что диагностическая карта аннулирована. Также инспектор будет решать вопрос о привлечении к ответственности оператора ТО, совершившего нарушение.

Предполагается, что изменения вступят в силу 8 июня 2020 года.

Ранее в МВД предложили фиксировать на видео прохождение техосмотра транспортных средств, и возложить контроль за видеофиксацией на полицию.

В январе Минюст опубликовал проект нового КоАП, в котором вводится штраф за езду без диагностической карты в размере 2 тыс. рублей.



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ГИБДД решили дать право аннулировать техосмотр

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