Шутка с портретом Путина в лифте возродила дискуссию о его реальной популярности

12.02.2020, 11:30, Новости дня

МОСКВА – Шуточная акция российского блогера, видео которой молниеносно распространилось в Интернете, невольно оказалась в центре дебатов о том, насколько серьезной поддержкой пользуется президент России Владимир Путин после 20 лет у власти.

Дискуссия начались после того как блогер Башир Дохов разместил видео в YouTube, где он повесил большой портрет российского лидера на стене лифта в московском многоквартирном доме.

«Устанавливаем [в углу] камеру, чтобы никто, не дай бог, не украл», – комментирует Дохов, готовясь к акции.

Реакцию публики, наткнувшейся на портрет российского лидера, нельзя назвать позитивной.

Многие разражались нецензурной бранью, как только входили в лифт.

«Зачем он здесь?», – спрашивает одна жительница.

«Это что за г…! Ой, так же нельзя говорить!» – восклицает другая, которая затем начинает кланяться портрету, смеясь, в то время как ее спутница фотографирует.

«Это худшее, что могло случиться с нашим домом после капремонта», – говорит другая женщина.

За первые три дня видео набрало более двух миллионов просмотров на YouTube.

Несмотря на предсказуемый смех зрителей, видео дало новый толчок незатихающим спорам в России о том, насколько действительно популярен Владимир Путин?

Согласно опросам, Путин является единственной доминирующей фигурой в российской политике большую часть своего 20-летнего нахождения у власти. Западные политики могли бы позавидовать его рейтингам.

Государственные социологические службы утверждают, что Путина поддерживают около 73 процентов россиян. Независимые, такие как пользующийся уважением Левада-Центр, дают чуть меньшую цифру – 68 процентов.

«Рейтинг довольно стабилен и увеличился в 2019 году», – пояснил «Голосу Америки» Денис Волков из Левада-Центра.

При этом он отметил, что показатели кремлевского лидера колебались после введения непопулярной пенсионной реформы в предыдущем году.

Пик популярности Путина пришелся на 2014 год, когда Россия аннексировала украинский Крым. Тогда рейтинг президента взмыл до 86 процентов.

Но если копнуть глубже, то можно найти другие цифры.

Так называемый «электоральный рейтинг» Путина – когда респондентов спрашивают, проголосовали бы они за переизбрание президента, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, – показывает менее впечатляющие результаты. Лишь 33 процента, согласно прошлогоднему опросу.

«Смотришь такие видео и не понимаешь почему Путин до сих пор у власти. Нет большего мифа, чем 86% поддержки», – написал в Твиттере Александр Головач – юрист Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного лидера Алексея Навального.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» в понедельник блогер Дохов признал, что выбрал лишь самые «яркие», на его взгляд, реакции людей на портрет в лифте.

«Многие не реагировали никак, просто никак», – сказал он.