Сингапур увеличит дефицит бюджета для смягчения последствий коронавируса

12.02.2020, 11:30, Новости дня

Сингапур, как ожидается, на следующей неделе представит крупный пакет мер для поддержки экономики на фоне вспышки коронавируса. Это приведет к максимальному дефициту бюджета более чем за 10 лет, сообщает Reuters.

Экономика Сингапура, делового и туристического центра Юго-Восточной Азии, как ожидается, сократится в этом квартале после роста на 0,7% в прошлом году. Экономисты прогнозируют дефицит бюджета в размере 1,4-2% ВВП.

Крупнейший банк Сингапура DBS ожидает, что дефицит составит 7,9 миллиарда сингапурских долларов и достигнет максимума с 2005 года.

Вспышка коронавируса в Китае может нанести удар по экономике Сингапура, учитывая его тесные экономические связи с Китаем. Ожидается, что в этом году приток туристов в Сингапур сократится почти на треть.

По прогнозам экономистов Citi и Maybank, в бюджет будет заложен пакет стимулов на сумму не менее 700 миллионов сингапурских долларов (505 миллионов долларов США) для смягчения экономических последствий коронавируса.

Стимулирующие меры могут включать возврат налога на недвижимость для предприятий розничной торговли и гостиниц, а также снижение сборов с иностранных работников в секторах, связанных с туризмом.