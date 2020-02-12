Сингапур увеличит дефицит бюджета для смягчения последствий коронавируса

12.02.2020, 11:30, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Сингапур, как ожидается, на следующей неделе представит крупный пакет мер для поддержки экономики на фоне вспышки коронавируса. Это приведет к максимальному дефициту бюджета более чем за 10 лет, сообщает Reuters.

Экономика Сингапура, делового и туристического центра Юго-Восточной Азии, как ожидается, сократится в этом квартале после роста на 0,7% в прошлом году. Экономисты прогнозируют дефицит бюджета в размере 1,4-2% ВВП.

Крупнейший банк Сингапура DBS ожидает, что дефицит составит 7,9 миллиарда сингапурских долларов и достигнет максимума с 2005 года.

Вспышка коронавируса в Китае может нанести удар по экономике Сингапура, учитывая его тесные экономические связи с Китаем. Ожидается, что в этом году приток туристов в Сингапур сократится почти на треть.

По прогнозам экономистов Citi и Maybank, в бюджет будет заложен пакет стимулов на сумму не менее 700 миллионов сингапурских долларов (505 миллионов долларов США) для смягчения экономических последствий коронавируса.

Стимулирующие меры могут включать возврат налога на недвижимость для предприятий розничной торговли и гостиниц, а также снижение сборов с иностранных работников в секторах, связанных с туризмом.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Сингапур увеличит дефицит бюджета для смягчения последствий коронавируса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Песков рассказал о переговорах о транзите газа через Украину

24.12 / Владелец приюта в Благовещенске, где умерли десятки собак, получил 3 года колонии

11.02 / В Испании ребенка выгнали с футбольного матча из-за футболки соперника. Видео

02.01 / Финалист шоу «Голос» из команды Шнурова извинился перед Гагариной

09.01 / Российские расчеты С-300ПС провели учения в Таджикистане

09.12 / Глава ВАДА не исключил новых наказаний для российского спорта

27.01 / Экс-нардеп Лещенко возглавил антикоррупционный комитет в набсовете “Укрзалізниці”

20.12 / Чтобы помнили: в Ульяновске депутат подарил детям набор конфет с собственным изображением

27.01 / Коронавирус из Китая стал негативно влиять на мировую экономику

07.01 / Путин встретился с Асадом в Дамаске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика