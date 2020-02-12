Die Welt — политический хаос в Германии сделает Францию европейским лидером

12.02.2020, 11:30, Новости дня

Хаос на выборах в Тюрингии и уход Аннегрет Крамп-Карренбауэр с поста председателя партии ХДС может привести к падению роли Германии в ЕС, пишет Die Welt, ссылаясь на мнение высокопоставленных европейских политиков и чиновников. В политических кругах ЕС считают, что теперь Германия нестабильна и «хрупка», а значит её влияние в Брюсселе снизится, что приведёт к росту значения Франции.



Reuters

Уход Аннегрет Крамп-Карренбауэр с поста председателя партии ХДС стал «холодным душем» для Брюсселя, пишет Die Welt. Многие задаются вопросом — а что вообще происходит в Германии? Ещё на прошлой неделе разразился хаос на выборах премьера в Тюрингии, а сразу за ним прозвучало объявление Крамп-Карренбауэр об уходе.

«В Германии царит растерянность», — приводит издание слова одного высокопоставленного европейского дипломата, отметившего, что в немецкой политике больше нет постоянства. На протяжении многих лет ФРГ считалась стабильной и рациональной, однако теперь, по словам ещё одного дипломата, имеет место «хрупкая Германия в хрупкой Европе». В политических кругах ЕС растёт скепсис относительно лидерской роли Берлина, отмечает Die Welt.

По мнению депутата Европарламента Здислава Краснодембского, процесс принятия решений в ЕС будет всё больше зависеть от Франции. Впрочем, его румынский коллега Зигфрид Мурешан придерживается другой точки зрения: он отмечает значительную роль Германии при разрешении финансового и миграционного кризисов, а также напоминает, что до нынешней поры внутриполитические события в ФРГ никак не влияли на общеевропейскую политику, а значит Берлин продолжит играть значительную роль в ЕС.

Тем не менее значительное число европейских политиков и чиновников считают, что политические распри в Германии повысят роль Франции и Эммануэля Макрона в Европе. Однако Макрон стремится к усилению интеграции и большей военной инициативности Европы, что может не понравиться США и восточноевропейским членам ЕС.

По мнению лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера, уход Аннегрет Крамп-Карренбауэр является признаком растущей нестабильности центристских партий. Вебер также заявил, что «Европа находится в фазе растущей нестабильности, политика становится острее».