Задолженность россиян по выплате алиментов достигла рекордных 152 млрд рублей

12.02.2020, 11:24, Новости дня

Общая сумма задолженности россиян по алиментам по итогам прошлого года составила 152 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчетность Федеральной службы судебных приставов.

В 2019 году сумма задолженности выросла на 13% по сравнению с показателем годом ранее. А по сравнению с показателями 2012 года долги по алиментам выросли в семь раз. Как уточнили в ФСПП, число должников по состоянию на ноябрь—декабрь 2019 года сократилось до 806,4 тысяч человек, годом ранее из насчитывалось 825,5 тысяч.

Средняя сумма долга по денежным выплатам несовершеннолетним детям в прошлом году составила 189 тысяч рублей, это на 27 тысяч больше, чем годом ранее.

Всего в прошлом году судебные приставы взыскали с должников 52 млрд рублей алиментов. В 2018 году приставы взыскали по алиментам 7,9 млрд рублей, в 2017-м — 1,9 млрд.

Напомним, очень прошлого года Минюст разработал законопроект об ужесточении наказания вплоть до уголовного за неуплату алиментов. Сейчас должники, которые неоднократно без уважительной причины не перечисляли деньги в установленные сроки, могут избежать уголовной ответственности, только если они нерегулярно, но перечисляли средства. Согласно законопроекту, возможности избежать уголовной ответственности для должников не будет.