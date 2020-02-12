12.02.2020, 11:21, Разное

На китайском авторынке стартовали продажи улучшенного паркетника Geely Icon. Прогнозируется, что на российском рынке новинка появится к 2021 году. Мировая презентация модели состоялась в ноябре прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу.

Новый кроссовер отличается модернизированной внешностью, выраженной светодиодной двухуровневой оптикой, бампером и стильной решеткой радиатора. Новая модель построена на платформе ВМА, имеет независимую заднюю подвеску и передний привод. Geely Icon оснащен трехцилиндровым турбомотором, объемом 1,5 литра, мощностью 177 лошадиных сил, а также семиступенчастой автоматической коробкой передач.

В салоне автомобиля, по заявлению разработчиков, есть экран для приборов и сенсорный экран для медиа-системы с диагональю 10,25 дюйма. А также множество ящиков, ниш и карманов для мелких вещей, климат-контроль, ионизатор, панорамная крыша, камеры полного обзора, автопарковщик. Стоимость паркетника на местном рынке пока не разглашается.