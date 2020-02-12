На фоне скандала с «рожающим быдлом» Алёне Водонаевой посоветовали уехать в страну, откуда нельзя экстрадировать

12.02.2020, 11:21, Разное

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», модель Алёна Водонаева недавними высказываниями о «рожающем ради маткапитала быдле» спровоцировала скандал в обществе, вследствие чего на неё написали два заявления в полицию. Юрист Алексей Гудас посоветовал блогеру уехать в одну из стран, откуда её нельзя будет экстрадировать.
Юрист считает, что Алёну Водонаеву за скандальные высказывания могут наказать «показательно и жёстко». В связи с этим Гудас рекомендует как можно раньше уехать из России, к примеру, в США, причём это нужно сделать до того, как модели закроют возможность выезда за пределы страны. По мнению эксперта, Водонаева достаточно обеспечена, а «хайпить» в соцсети может и живя в каком-либо другом государстве, не опасаясь возможного наказания и экстрадиции на родину.

Стоит отметить, что обратившийся с заявлением в полицию не настаивает на штрафе для Алёны Водонаевой. Он уверен, что блогера стоит заставить извиниться за свои слова и назначить исправительные работы. Мнения же фолловеров разделились. Одни поддерживают Водонаеву, считая, что она «доступным языком» обсуждает актуальные темы, другие отзываются о модели резко негативно, оставляя соответствующие комментарии под её постами в соцсети.



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На фоне скандала с «рожающим быдлом» Алёне Водонаевой посоветовали уехать в страну, откуда нельзя экстрадировать

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