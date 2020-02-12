Шэннен Доэрти впервые рассказала о борьбе с раком после объявления о рецидиве

12.02.2020, 11:20, Разное

В начале февраля Шэннен Доэрти призналась, что спустя почти три года ремиссии онкология вернулась к ней. Шэннен рассказала о рецидиве в эфире утреннего телешоу «Доброе утро, Америка» (Good Morning America). По ее словам, она решилась рассказать все лично, так как «лучше все узнают об этом от нее». А несколько часов назад звезда двух культовых сериалов 90-х «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз 90210» опубликовала большой пост в Instagram. В нем 48-летняя актриса поблагодарила поклонников за поддержку и описала, как переживает очередной непростой период в своей жизни:

Я хочу поблагодарить всех вас за вашу любовь, молитвы и поддержку. Сейчас странное время, и я не полностью чувствую почву под ногами. Сказать, что у меня стресс, — это не сказать ровным счетом ничего. Сказать, что я борюсь, — это преуменьшение. Но… Я верю, что найду свою точку опоры. Я буду искать силы, которые мне нужны, глубоко внутри себя, чтобы противостоять всему этому. Я молюсь о том, чтобы сделать все это достойно и грациозно. Мне так много нужно сказать. Так много всего, чем можно поделиться. И я это сделаю. А сейчас… Пожалуйста, просто знайте, как сильно вы все помогаете мне подняться.

Шэннен Доэрти (ноябрь 2016 года)

Напомним, в марте 2015 года Шэннен Доэрти диагностировали рак молочной железы. Общественности об этом стало известно летом того же года. Еще через год актриса перенесла мастэктомию, после которой прошла несколько длительных курсов химио- и радиотерапии. В конце 2016-го Шэннен была отмечена специальной наградой за смелость на церемонии Американского онкологического общества Courage. А в апреле 2017-го она сообщила СМИ о ремиссии, но даже тогда не прекратила лечение. Спустя год актриса решила отрефлексировать полученный опыт и попыталась его осознать. Она заключила, что рак груди помог ей стать лучшей актрисой.

Рак помог мне понять себя, наладить внутренние процессы. Определенно, болезнь сделала меня более восприимчивой, научила уделять внимание действительно важным вещам. После такого начинаешь ценить мелочи, которые делают обычный день хорошим, а из таких дней в итоге складывается отличный год. Это именно то, что нужно хорошему актеру, чтобы быть убедительным на экране,

— рассказала актриса изданию People.

Как сложилась судьба других актеров культового сериала «Беверли-Хиллз, 90210», читайте здесь.

Шэннен Доэрти (2020 год)