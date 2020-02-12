Маколей Калкин дал большое интервью: о желании завести детей, провале на кастинге «Однажды в… Голливуде» и многом другом

12.02.2020, 11:20, Разное

«Маколей Калкин, который говорит об этом, этом и еще вот этом» — такой ироничный вынос, высмеивающий броские заголовки, выпустил американский журнал Esquire, поместивший актера на обложку мартовского номера. А под ней — опубликовано большое интервью Калкина, который уже давно не появляется на экране, но, кажется, не против исправить эту ситуацию. Например, как узнал репортер издания, Маколей недавно ходил на пробы — и не к кому-нибудь, а к самому Тарантино, аккурат перед съемками «Однажды в… Голливуде».

Это была катастрофа. Я бы сам себя не взял на работу. Я в принципе ужасен на прослушиваниях, а это еще и был мой первый кастинг за восемь лет. Было немного грустно. Ведь несмотря на то, что я последнее время часто веду себя как эдакий смешной старичок, я все еще хочу вернуться обратно в седло и насладиться работой, — прокомментировал этот случай актер.

Маколей Калкин на обложке Esquire

О том, какую именно роль в «Однажды в… Голливуде» он планировал сыграть, Калкин так и не рассказал. Зато он более пространно высказался о совсем другой теме: своей крепкой дружбе с Майклом Джексоном, которая всегда волновала прессу, а после выхода документальной картины «Покидая Неверленд» о странных отношениях музыканта и его юных подопечных, стала волновать всех еще больше. Несмотря на 22-летнюю разницу в возрасте, Майкл, по словам Маколея, был ему именно добрым другом — и никем больше:

Начну с главного, правды: он никогда и ничего мне не делал. И я никогда не видел, чтобы он кому-то причинял вред. Сейчас — особенно в это неспокойное время — у меня нет никаких причин что-либо скрывать. Этого человека уже нет с нами. Если и есть подходящий момент, чтобы высказаться, то он — именно сейчас. И я говорю это не потому, что хочу казаться модным. Если бы мне было чем поделиться, я бы это сделал.

Актер также добавил, что в последние годы его спрашивают об отношениях с Джексоном постоянно. В свое время об этой же теме высказывался и брат Маколея Киран. А иногда узнать, было ли между музыкантом и его маленькими друзьями нечто большее, хотели не только журналисты:

Как-то в самолете я столкнулся с Джеймсом Франко: мы и до этого несколько раз пересекались. Поэтому я кивнул ему, и, пока мы складывали сумки и спрашивали, как у кого дела, он сказал: «Итак, эта документалка «Покидая Неверленд». И замолчал. А потом: «Ну что ты думаешь, Маколей?» Я спросил его: «Ты правда сейчас хочешь поговорить об этом?» Он смутился, сказал, что нет. И мы разошлись.

Калкин также признался, что при взгляде на него люди задаются вопросами не только о его прошлом, но и о странном сегодняшнем существовании и психическом состоянии в частности.

Люди предполагают, что я сумасшедший, чудик или неполноценный. Странный, выживший из ума. И учитывая, что в последние два года я не особенно светился и действительно вел себя странновато, я их не осуждаю. Знаете, на самом деле я действительно бесподобен. Я же не какой-нибудь бухгалтер, который может посмотреть в офисе направо или налево и увидеть другого точно такого же работягу. Я скорее как — знаете это клише про то, что все мы неповторимые снежинки. Так вот — я и есть та самая снежинка.

Помимо профессиональных планов Калкин также поделился планами личными: рассказал журналисту, что собирается завести ребенка вместе со своей девушкой Брендой.

Я уже не тот, что прежде. Да я даже в туалет хожу по-другому. Мое тело словно спрашивает меня: «Это так выглядит предвестие смерти?» И поэтому мы с Брендой хотим завести ребенка, много практикуемся в этом деле (Ухмыляется.). Высчитываем дни, смотрим на время. Ведь ничто не заводит тебя больше, чем момент, когда твоя леди заходит в комнату и говорит: «Дорогой, у меня овуляция».

Маколей Калкин и его девушка Бренда на прогулке в Нью-Йорке

Под конец интервью Маколей поделился своими планами на ближайшее время — и они оказались совсем не такими грандиозными, как вы могли бы подумать.

Знаете, что я сделаю после нашего разговора? Позабочусь о своей спине: приму горячую ванну. У меня как раз накопилось много видеороликов, которые я хотел посмотреть. История «Кастлвании», Nintendo… Первый идет 55 минут, и это идеальный срок для ванны. После я порастягиваю спину, поцелую животных и лягу спать вместе со своей леди. Я простой человек, который ценит обыденные удовольствия.