Рубль отвоевывает позиции у евро

12.02.2020, 11:18, Разное

Центральный банк России опубликовал на официальном сайте последнюю информацию о торгах на Московской бирже. Доллар продолжает расти, а европейская валюта неожиданно упала. Таким образом, курс рубля на сегодня, 12 февраля, составил 63,94 за доллар и 69,76 за евро.

Как утверждают эксперты, динамику российской валюты определяют настроения инвесторов, которые формируются под влиянием развития ситуации с эпидемией коронавируса в Китае. По последним данным, число зараженных выросло до 44 653 человек, 1113 пациентов скончались.