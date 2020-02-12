Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе

12.02.2020, 11:12, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб.

Кроме того, сообщил Эрдоган, за последние дни 14 турецких военных погибли, еще 45 получили ранения при атаках подконтрольных Дамаску военных в Идлибе.

Он также заявил, что Турция заставит сирийскую армию покинуть зону деэскалации в Идлибе до конца февраля. В случае наступательных действий президент Турции пообещал атаковать правительственные войска Сирии вне идлибской зоны деэскалации, передает РИА «Новости».

Во вторник Эрдоган заявил, что сирийское правительство заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил.

В Анкаре в понедельник возобновились переговоры России и Турции по ситуации в Идлибе. Договоренности достичь пока не удалось. Тогда же Анкара сообщила Москве о необходимости остановить «нападения на турецкие наблюдательные пункты» в сирийском Идлибе.  



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Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе

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