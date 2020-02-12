Школьника в Тюмени поставили на учет в полиции за пранк о коронавирусе

12.02.2020, 11:11, Новости дня

15-летнего тюменского подростка, снявшего вместе с друзьями пранк о коронавирусе, вызвали в полицию. Школьники сделали видео о том, как в Тюмени люди в химзащите ловят якобы больного новым вирусом. Видео привлекло внимание полиции после того, как стало набирать популярность в Сети.

На подростка составили протокол за мелкое хулиганство. Его вместе с родителями вызвали в отделение и провели беседу. Ему вынесли предупреждение и постановкой на учет. Решение о штрафе примет местная комиссия по делам несовершеннолетних.

 

В Москве 10 февраля суд отправил в СИЗО на месяц одного из участников розыгрыша о коронавирусе: он снял в метро видео с так называемым пранком и опубликовал в инстаграм-канале Kara Prank. Дело возбуждено по статье «Хулиганство». Молодой человек имитировал внезапный приступ некой болезни, к нему подбежал друг, чтобы якобы проверить, но закричал на весь вагон: «Это коронавирус». Пассажиры московской подземки, расталкивая друг друга, поспешили покинуть вагон.

 
Гражданина Китая, который находился в больнице Читы, выписали. Таким образом, в России вылечились оба инфицированных коронавирусом человека. В мире число заболевших превышает 44 тысячи, из них 1113 человек погибли.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Школьника в Тюмени поставили на учет в полиции за пранк о коронавирусе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Дебаты демократов в Айове: обмен колкостями и критика Трампа

25.12 / Прокуратура вынесла представление главе района Татарстана, где Росгвардия тренировалась на школьниках разгонять митинги

30.01 / Путин: поправки в Конституцию не затронут самостоятельность местного самоуправления

20.01 / Адвокаты Трампа готовятся представить свои аргументы по делу об импичменте

03.12 / Омская школьница обольстила строителя и украла деньги с его банковской карты

26.01 / «Думаете, американцев волнует Украина?» Журналистка заявила, что Помпео кричал на нее после вопросов об Украине и Йованович в интервью

24.12 / Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской ОГА, Гончарук анонсировал снижение тарифов на отопление до 30%. Главное за день

13.12 / Автоновости: В России начали выпускать доступный кроссовер Skoda Karoq

14.01 / Рада предварительно одобрила поправку к Конституции о вспомогательных органах парламента

08.02 / Ляшко раскрыл газовый обман украинцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика