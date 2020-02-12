Школьника в Тюмени поставили на учет в полиции за пранк о коронавирусе

12.02.2020, 11:11, Новости дня

15-летнего тюменского подростка, снявшего вместе с друзьями пранк о коронавирусе, вызвали в полицию. Школьники сделали видео о том, как в Тюмени люди в химзащите ловят якобы больного новым вирусом. Видео привлекло внимание полиции после того, как стало набирать популярность в Сети.

На подростка составили протокол за мелкое хулиганство. Его вместе с родителями вызвали в отделение и провели беседу. Ему вынесли предупреждение и постановкой на учет. Решение о штрафе примет местная комиссия по делам несовершеннолетних.

В Москве 10 февраля суд отправил в СИЗО на месяц одного из участников розыгрыша о коронавирусе: он снял в метро видео с так называемым пранком и опубликовал в инстаграм-канале Kara Prank. Дело возбуждено по статье «Хулиганство». Молодой человек имитировал внезапный приступ некой болезни, к нему подбежал друг, чтобы якобы проверить, но закричал на весь вагон: «Это коронавирус». Пассажиры московской подземки, расталкивая друг друга, поспешили покинуть вагон.



Гражданина Китая, который находился в больнице Читы, выписали. Таким образом, в России вылечились оба инфицированных коронавирусом человека. В мире число заболевших превышает 44 тысячи, из них 1113 человек погибли.