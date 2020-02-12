В Таджикистане впервые отпразднуют День картофеля. В стране уже славят тюльпан, мед и лепешки

12.02.2020, 11:11, Новости дня

В Таджикистане учредили новый праздник – День картофеля. Впервые его отметят в Худжанде, в дни Навруза. Об этом распорядился председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода. Параллельно с Днем картофеля в Таджикистане отметят дни тюльпана, меда и лепешек.

По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона земледельцы Согдийской области планируют в течение ближайших пяти лет довести урожайность картофеля в регионе до 1 млн тонн в год.

 

Ранее в различных городах и районах Таджикистана проводили праздники дыни, меда, тыквы, винограда и яблони.

Навруз – день весеннего равноденствия и начало нового года персоязычных народов, один из главных и любимых праздников в регионе. В Таджикистане он отмечается с 21 по 24 марта.

В 2017 году Министерство образования и науки Таджикистана распорядилось, чтобы с 1 марта и до окончания праздника Навруз 24 марта все студентки Таджикистана приходили на занятия только в национальной одежде.

Согласно этим правилам, национальную одежду из атласа, адраса и с вышивкой чакан должны носить также преподавательницы вузов, учительницы и ученицы средних общеобразовательных школ.

 



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В Таджикистане впервые отпразднуют День картофеля. В стране уже славят тюльпан, мед и лепешки

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