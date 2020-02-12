ГИБДД сможет отменить «левый» техосмотр

12.02.2020, 11:06, Новости дня

ГИБДД наделят полномочиями отменять диагностические карты техосмотра, если будет установлено, что автомобиль не посещал пункт ТО. Дальше данные будут уходить к страховщикам, которые, в свою очередь, обязаны аннулировать страховку.

Проект изменений в правила прохождения техосмотра Минтранс опубликовал на сайте regulation.gov.ru, пишет «Коммерсант». По проекту, «должностное лицо» ГИБДД может аннулировать техосмотр, если машина диагностику не проходила или прошла ее с нарушениями, а дальше автоинспектор должен «информировать» страховую компанию об аннулировании, а также «решить вопрос» о привлечении к ответственности оператора ТО, совершившего подобное нарушение.

Разработанный Минтрансом документ вступит в силу 8 июня 2020 года вместе с новым законом о техосмотре (обновленная редакция 170-ФЗ). Документ призвал провести реформу в области ТО, исключив возможность для граждан покупать диагностические карты без предоставления автомобилей (в Москве это стоит 1-1,2 тыс. руб.). По оценкам Минэкономики и независимых экспертов, так поступают около 80% автовладельцев сегодня.

Впрочем, по данным источников издания, действия страховщиков после получения информации об аннулировании карты в документе пока не прописаны. По закону об ОСАГО компания не может расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке и для этого надо вводить отдельную процедуру, а также информировать владельцев, что их карта ТО анулирована.