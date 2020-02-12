ГИБДД сможет отменить «левый» техосмотр

12.02.2020, 11:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

ГИБДД наделят полномочиями отменять диагностические карты техосмотра, если будет установлено, что автомобиль не посещал пункт ТО. Дальше данные будут уходить к страховщикам, которые, в свою очередь, обязаны аннулировать страховку.

Проект изменений в правила прохождения техосмотра Минтранс опубликовал на сайте regulation.gov.ru, пишет «Коммерсант». По проекту, «должностное лицо» ГИБДД может аннулировать техосмотр, если машина диагностику не проходила или прошла ее с нарушениями, а дальше автоинспектор должен «информировать» страховую компанию об аннулировании, а также «решить вопрос» о привлечении к ответственности оператора ТО, совершившего подобное нарушение.

Разработанный Минтрансом документ вступит в силу 8 июня 2020 года вместе с новым законом о техосмотре (обновленная редакция 170-ФЗ). Документ призвал провести реформу в области ТО, исключив возможность для граждан покупать диагностические карты без предоставления автомобилей (в Москве это стоит 1-1,2 тыс. руб.). По оценкам Минэкономики и независимых экспертов, так поступают около 80% автовладельцев сегодня.

Впрочем, по данным источников издания, действия страховщиков после получения информации об аннулировании карты в документе пока не прописаны. По закону об ОСАГО компания не может расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке и для этого надо вводить отдельную процедуру, а также информировать владельцев, что их карта ТО анулирована.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ГИБДД сможет отменить «левый» техосмотр

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Нацсовет решил оштрафовать «Наш» за интервью с Азаровым

23.01 / Украина намерена передать свои железные дороги в управление немецкого оператора

16.01 / Бойко-Великому добавили к обвинению растрату 23 млн рублей и 120 тыс. долларов

11.12 / Следствие заподозрило наличие сообщника у убийцы чеченского боевика в Берлине

07.01 / Глава Пентагона объяснил «некоторые передвижения» войск США в Ираке

05.12 / Эксперты объяснили, почему некоторые продукты разогревать опасно

06.02 / Арахамия заявил, что драки в Раде делают «Слугу народа» сплоченее

09.12 / Все новые российские корабли подготовили для «Цирконов»

03.02 / Представлено обновленное семейство Renault Megane

06.01 / «Золотой глобус»: Чернобыль» – лучший мини-сериал, Хоакин Феникс – лучший актер фильма «Джокер»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика