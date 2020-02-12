Украине предлагают продать США землю вдоль границы для «защиты» от России

12.02.2020, 11:06, Новости дня

Украина должна продать США землю вдоль границы с Россией для защиты от "агрессии", сообщил в эфире ObozTV украинский экономист Зиновий Свереда.

Продажа земли на Украине – это одно из условий МВФ для продолжения финансовой поддержки украинской экономики. Украинцы против этого закона: в стране проходят массовые митинги. Жители Украины боятся, что вся земля будет скуплена местными олигархами и иностранцами.

"Давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят там, где есть американская частная собственность, где есть их интерес", – предложил украинский эксперт.

Украина должна строить свою "линию Маннергейма", сообщил Свереда. По его мнению, США привлечет возможность добывать сланцевый газ на востоке Украины.

Ранее депутаты Украины приняли в первом чтении закон о продаже аграрной земли. По словам фракции правящей партии "Слуга народа" Давида Арахамия, окончательное голосование по закону о продаже земли пройдет не раньше марта. Согласно проекту закона сельхозземли разрешается покупать гражданам Украины и компаниям, зарегистрированным на Украине. Украинские власти планируют разрешить иностранцам покупать землю на Украине, за исключением граждан и компаний из России.