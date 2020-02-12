Два взрыва прогремели в офисе почтовой компании в Амстердаме

12.02.2020, 11:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

В офисе почтовой компании в Амстердаме ранним утром в среду прогремели два взрыва. Предположительно, взрывные устройства находились в посылках или письмах, на месте работают взрывотехники, сообщает NOS.nl.

Взрывы прогремели около 8 часов утра по местному времени в бизнес-парке "Слотердейк" в западной части города. По предварительным данным, сработали взрывные устройства в помещении, где сортируют почтовые отправления. Никто не пострадал.

В минувшем январе пять фирм в Амстердаме, Роттердаме, Маастрихте и Утрехте получили письма с бомбами, ни одна из них не взорвалась. Отправителей так и не удалось задержать.

Правоохранители пока не сообщают, связаны ли сегодняшние взрывы с письмами, отправленными месяцем ранее.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Два взрыва прогремели в офисе почтовой компании в Амстердаме

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Пушков назвал причину разговоров об аннексии Калининградской области

02.12 / Патрушев рассказал о вреде действий США в отношении Китая

11.12 / Названы время и место прощания с Лужковым

31.01 / «Коммерсантъ»: Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса, это может привести к росту цен

02.12 / Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника

01.02 / ЛАГ поддержала Палестину и отвергла «сделку века» Трампа

01.02 / Одна минута интенсивных упражнений в неделю заметно улучшает здоровье людей старше 65 лет

08.02 / ГСЧС предупредила о снижении температуры до -16 °С

04.02 / Боксер Кушиташвили: росгвардеец ударился сам, а я предложил ему вправить нос

02.12 / Крым, Пхеньян и Асад — эксперт рассказал на страницах NI, что не так с внешней политикой США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика