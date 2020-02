Прокуроры США требуют для экс-советника Трампа до девяти лет тюрьмы

12.02.2020, 11:06, Новости дня

В США федеральная прокуратура требует, чтобы бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун был приговорен к семи – девяти годам тюрьмы. Об этом 11 февраля сообщил телеканал CBS.

Адвокаты Стоуна возразили, что условный срок или домашнее содержание под стражей будут более подходящими приговорами.

Трамп в своем Twitter раскритиковал требования прокуроров, заявив, что «это ужасная и очень несправедливая ситуация».

«Реальные преступления были на другой стороне, а в их отношении ничего не происходит. Нельзя допустить такую судебную ошибку!» – написал он.

This is a horrible and very unfair situation. The real crimes were on the other side, as nothing happens to them. Cannot allow this miscarriage of justice! https://t.co/rHPfYX6Vbv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2020

Стоуна задержали в его доме в Форт-Лодердейле 25 января 2019 года. Его обвиняли по семи статьям, в том числе в препятствии правосудию, давлении на свидетелей и даче ложных показаний.

В ноябре 2019 года суд присяжных признал Стоуна виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США 2016 года. В ходе судебного разбирательства прокуратура представила доказательства того, что Стоун пытался получить информацию от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о взломанных электронных письмах, подрывающих авторитет экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Кроме того, он был признан виновным в давлении на свидетеля, заставляя его не вести сотрудничество с расследованием Конгресса. Всего он был признан виновным по всем семи пунктам обвинения.

Окончательный приговор Стоуну огласят 20 февраля.