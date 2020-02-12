Ради роли: известная актриса скинула одежду перед режиссером «Кухни»

12.02.2020, 11:05, Разное
Анфиса снимается в кино с 11 лет. Ее дебют состоялся в картине
«Крыша» режиссера Бориса Грачевского. Широкую известность Черных получила,
снявшись в лентах «Географ глобус пропил», «Елки новые», «В Кейптаунском
порту…» и фильме «Кухня. Последняя битва».
Кстати, чтобы получить роль в полнометражной «Кухне», Анфисе
пришлось раздеться перед режиссером Антоном Федотовым. Кинематографист решил
посмотреть на то, как артистка смотрится в белье, ведь Черных предстояло
появиться в кадре в купальнике. То, с какой быстротой и решительностью претендентка
на роль скинула с себя одежду, удивило Федотова.
«И Анфиса, что меня поразило, без всяких ложных скромностей
сбросила одежду с себя и спросила: «Все? Все нормально?» – делился режиссер
фильма «Кухня. Последняя битва».
Отметим, что в сериале «Большие надежды» Анфиса Черных сыграла
не менее смелую чем она сама героиню Зину. Персонаж вопреки наставлениям
родителей приезжает в большой город, чтобы поступить в институт. Расчетливая
девушка тяготеет не только к знаниям, она мечтает встретить богатого кавалера и
наконец вырваться из нищеты, сообщает сайт «Экспресс газета».
«На смену мечтам приходит жестокая реальность, проверку на
прочность пройдут не все. Ошибки и сожаления, предательства и потери – героиням
придется постоять за себя в борьбе за счастье», – гласит анонс сериала «Большие
надежды».
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