Ради роли: известная актриса скинула одежду перед режиссером «Кухни»

12.02.2020, 11:05, Разное

Анфиса снимается в кино с 11 лет. Ее дебют состоялся в картине

«Крыша» режиссера Бориса Грачевского. Широкую известность Черных получила,

снявшись в лентах «Географ глобус пропил», «Елки новые», «В Кейптаунском

порту…» и фильме «Кухня. Последняя битва».

Кстати, чтобы получить роль в полнометражной «Кухне», Анфисе

пришлось раздеться перед режиссером Антоном Федотовым. Кинематографист решил

посмотреть на то, как артистка смотрится в белье, ведь Черных предстояло

появиться в кадре в купальнике. То, с какой быстротой и решительностью претендентка

на роль скинула с себя одежду, удивило Федотова.

«И Анфиса, что меня поразило, без всяких ложных скромностей

сбросила одежду с себя и спросила: «Все? Все нормально?» – делился режиссер

фильма «Кухня. Последняя битва».

Отметим, что в сериале «Большие надежды» Анфиса Черных сыграла

не менее смелую чем она сама героиню Зину. Персонаж вопреки наставлениям

родителей приезжает в большой город, чтобы поступить в институт. Расчетливая

девушка тяготеет не только к знаниям, она мечтает встретить богатого кавалера и

наконец вырваться из нищеты, сообщает сайт «Экспресс газета».

«На смену мечтам приходит жестокая реальность, проверку на

прочность пройдут не все. Ошибки и сожаления, предательства и потери – героиням

придется постоять за себя в борьбе за счастье», – гласит анонс сериала «Большие

надежды».