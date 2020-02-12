Ради роли: известная актриса скинула одежду перед режиссером «Кухни»

12.02.2020, 11:05, Разное

Анфиса снимается в кино с 11 лет. Ее дебют состоялся в картине
«Крыша» режиссера Бориса Грачевского. Широкую известность Черных получила,
снявшись в лентах «Географ глобус пропил», «Елки новые», «В Кейптаунском
порту…» и фильме «Кухня. Последняя битва».

Кстати, чтобы получить роль в полнометражной «Кухне», Анфисе
пришлось раздеться перед режиссером Антоном Федотовым. Кинематографист решил
посмотреть на то, как артистка смотрится в белье, ведь Черных предстояло
появиться в кадре в купальнике. То, с какой быстротой и решительностью претендентка
на роль скинула с себя одежду, удивило Федотова.

«И Анфиса, что меня поразило, без всяких ложных скромностей
сбросила одежду с себя и спросила: «Все? Все нормально?» – делился режиссер
фильма «Кухня. Последняя битва».

Отметим, что в сериале «Большие надежды» Анфиса Черных сыграла
не менее смелую чем она сама героиню Зину. Персонаж вопреки наставлениям
родителей приезжает в большой город, чтобы поступить в институт. Расчетливая
девушка тяготеет не только к знаниям, она мечтает встретить богатого кавалера и
наконец вырваться из нищеты, сообщает сайт «Экспресс газета».

«На смену мечтам приходит жестокая реальность, проверку на
прочность пройдут не все. Ошибки и сожаления, предательства и потери – героиням
придется постоять за себя в борьбе за счастье», – гласит анонс сериала «Большие
надежды».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Ради роли: известная актриса скинула одежду перед режиссером «Кухни»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / В газовом пакете Путина Крым Зеленский не увидит

09.01 / Владимир Зеленский — об авиакатастрофе в Иране: «Просьба воздержаться от спекуляций»

02.02 / Шубообразная шизофрения

15.01 / Роспотребнадзор предупредил россиян об опасном вирусе

09.01 / Брусничный сок может снижать кровяное давление при гипертонии

16.01 / В аэропорту Домодедово самолет с пассажирами на борту совершил экстренную посадку

11.12 / Мнение: Не грози Эрдогану, храня ядерные бомбы в Инджирлике

20.01 / Мнение: Два самолета. Две встречи

03.12 / Брежнева получила от Меладзе чемодан после слухов о разводе

12.01 / Нюша удивила поклонников естественной красотой в купальнике во время отдыха на Бали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика