В Крыму ответили на идею Украины «обменять» воду на Донбасс

12.02.2020, 11:05, Новости дня

Россия не будет торговаться с Украиной по поводу возможной подачи днепровской воды в Крым взамен на уступки в переговорах по Донбассу, сообщил замглавы общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук.

«Ни руководство Российской Федерации, ни руководство Крыма не торгуется. По поводу воды мы торговаться не будем», – сказал РИА «Новости» Форманчук.

Он также отметил, что Крым готов вести переговоры о подаче воды по Северо-Крымскому каналу, но без политических привязок.

«Мы готовы покупать воду, кстати, мы всегда за воду платили, она не была бесплатной, не надо об этом забывать. Этот вопрос мы готовы рассматривать отдельно, не увязывая его с политическими проблемами. Как говорил герой произведения Ильфа-Петрова, «торг здесь неуместен», – добавил он.

В свою очередь депутат Госдумы от региона Руслан Бальбек подчеркнул, что РФ не пойдет на уступки из-за воды для Крыма.

«Сегодня днепровская вода перестала быть мощнейшим фактором шантажа российского Крыма. Да, без сомнения, Крым нуждается в улучшении водоснабжения, но это не та ситуация, когда ради подачи воды российская власть пойдет на политически уступки», – сказал Бальбек.

По его словам, украинский депутат «запрыгнул в отцепившийся от поезда последний вагон», и такое заявление «не рассматривалось бы в принципе ни в 2014 году, ни сейчас».

Бальбек подчеркнул, что проблему водоснабжения республики Москва готова решать с Киевом только за деньги.

«Не за уступки, не за поблажки, не за признание каких-то украинских интересов – только за деньги, даже если цена будет высока. Если же в Киеве думают, что российскую власть можно «прессануть» днепровской водой, то, видимо, политические аналитики официального Киева занимают не свое место», – отметил он.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.

Напомним, на прошлой неделе на Украине отказались возобновлять поставку воды в Крым.

В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность возобновления подачи воды в Крым.

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