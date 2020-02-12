Незаконченный вуз и смерть сына: Малоизвестные факты из жизни 47-летней звезды сериала «Ольга» Яны Трояновой

12.02.2020, 11:04, Разное

Отечественная актриса театра и кино Яна Троянова, запомнившаяся многим зрителям по роли в сериале «Ольга», сегодня, 12 февраля, празднует 47-летие. Несмотря на незаконченный вуз и отсутствие диплома, артистке удалось построить успешную карьеру, а вот в личной жизни не обошлось без трагедий.

Яна Троянова – внебрачный ребёнок. 18-летняя мать будущей знаменитости работала секретарём в университете, а её роман с ресторанным исполнителем Виктором Смирновым закончился незапланированной беременностью. Несмотря на довольно юный возраст, мать приняла решение рожать ребёнка и воспитать его самостоятельно. Поэтому в свидетельстве о рождении в строке «отец» записан некий Александр Сергеевич. Воспитанием Яны Трояновой первые пять лет занималась бабушка, а после её смерти – мать. В школе будущая артистка заработала славу хулиганки, за что её не любили педагоги, но при этом многие уже тогда замечали артистический талант ученицы.

Получив среднее образование, Яна Троянова поступила на филолога, но по окончании вуза осознала, что данная профессия не является её мечтой. Позже она поступила в театральный институт, однако не смогла найти общий язык с одногруппниками и бросила учёбу, так и не получив диплом. Отсутствие необходимого образования не помешало Трояновой начать сниматься в кино, где большинство ролей были сыграны в социальных драмах.



Первым мужем Яны Трояновой стал Константин Ширинкин, в браке с которым в 1990 году родился сын Николай. В 2011 году он умер, по слухам, не сумев справиться с пагубными пристрастиями. Сейчас артистка замужем за кинорежиссёром Василием Сигарёвым, ставшим не только супругом, но и наставником. Троянова активно участвует в новых проектах. В минувшем году она стала ведущей «Последнего героя», продолжает играть на театральных подмостках и снимается в кино.