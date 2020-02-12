Мнение: Газпром из «национального достояния» превращается в «национальное бедствие»

12.02.2020, 11:02, Разное

Российский газовый монополист из «национального достояния» все быстрее превращается в «национальное бедствие». Просчеты руководства «Газпрома», за которые несет финансовые и имиджевые потери вся Россия, уже давно стали системными. Сколько еще мы будем платить за бесконечные авантюры высокооплачиваемых топ-менеджеров госкорпорации?

Чтобы не быть голословными, приведем несколько фактов. Еще в далеком 2009 году представитель норвежского гиганта Statoil Руне Бьернсон заявил:

Мы считаем, что сланцевый газ может стать тем фактором, который изменит все правила игры.

Несмотря на это, люди, которые должны формировать долгосрочную стратегию «Газпрома», продолжали считать «сланцевую революцию» в США пирамидой, мыльным пузырем, несмотря на то, что еще 10 лет назад американские промышленники уже обошли Россию по объемам добычи газа. Совершенно очевидно было, что в дальнейшем начнется его экспансия в виде СПГ на мировом рынке.

В 2012 году, как сообщали «Ведомости», в руководстве отечественного монополиста все же начали постепенно прозревать:

Сначала были иллюзии, что сланцевый бум – очередной мыльный пузырь, а теперь наши экспортные объемы вытесняются другим газом. Наш газ – один из самых дорогих и негибких. Система долгосрочных экспортных контрактов, бесперебойно работавшая десятилетия, себя изживает.

Означало ли это, что госкорпорация начала работу над диверсификацией своих поставок, открыла для себя СПГ? Вовсе нет. Компания за счет бюджетных средств продолжила строить дорогостоящие трубопроводы на радость генеральным подрядчикам. Секретом полишинеля является то, что во многом именно ради интересов «Газпрома» на Украине был сохранен русофобский режим для продолжения экспорта газа в Европу.

Пропаганда продолжала твердить мантры о том, что Европа критически зависит от поставок российского трубопроводного газа. При этом напрочь игнорировался тот факт, что после «газовой войны» десятилетней давности европейцы предприняли масштабные мероприятия по реструктуризации своего газового рынка: по всему побережью построены многочисленные СПГ-терминалы, между странами ЕС созданы трубопроводные перемычки, позволяющие перебрасывать «голубое топливо» по мере необходимости.

Все это могло закончиться только тем, чем и закончилось. Под конец 2019 года «Газпром» подписал кабальный транзитный договор с Украиной, о чем мы подробно рассказывали ранее. «Северный поток-2» является еще одним символом некомпетентности руководства госкорпорации.

Газопровод с помпой был анонсирован как образец «гениальной» стратегии обхода Незалежной. При этом совершенно игнорировалось то, что Еврокомиссия и большинство стран ЕС пляшут под дудку США. Результат был закономерным. Сперва Дания три года волокитила выдачу разрешения на строительство. Затем Евросоюз принял поправки к нормам Третьего энергопакета, которые оставили «Северный поток-2» наполовину пустым. Финалом стало введение санкций США против подрядчиков строительства газопровода. Швейцарская компания Allseas немедленно бросила работу, и тут выяснилось, что довершать последние 5% трубопровода просто некому.

Стоит задаться вопросом, почему в условиях западных санкций топ-менеджеры «Газпрома» сделали ставку исключительно на западных подрядчиков, даже не подумав об альтернативах и запасных вариантах?

У России есть в наличии только три судна, которые гипотетически могут позволить своими силами достроить «Северный поток-2»: «Фортуна», «Дефендер» и «Академик Черский». Но первые два – это баржи, не оборудованные системой динамического позиционирования, что делает для них невозможной работу в датских водах. Германские партнеры «Газпрома» ведут переговоры по этому поводу с Копенгагеном, но пока безуспешно.

Остается «Академик Черский», который был приобретен в 2015 году. Отметим, что своих собственных судов отечественного производства, приспособленных для трубоукладки, в России просто нет, и с 2014 года никто даже пальцем не пошевелил, чтобы начать их разработку и строительство. «Академик» находился на Дальнем Востоке, где он должен был работать по проекту на китайском направлении.

Далее судим об «эффективности менеджмента» по темпам, с какими «национальное достояние» решает проблемы. О санкциях Трампа против «Северного потока-2» стало известно в ночь на 21 декабря. Нынче у нас на дворе 12 февраля. Накануне стало известно, что судно вышло из порта Находки и направилось в Сингапур, где и было приобретено. Судя по всему, там ему предстоит пройти переоборудование, чтобы оно смогло работать по новому для себя проекту на Балтике. Известно, что «Газпром» провел тендер на сумму в 900 миллионов рублей для покупки специализированного оборудования.

После этого судно сможет достроить газопровод, но вот позволят ли ему это сделать? Например, США могут по своим каналам добиться того, что «Академик Черский» будет лишен страховки, а после запретят его страховать. Можно, конечно, поиграть в игры с перерегистрацией компаний, но американцы тоже знают в них толк. Даже если российский корабль доберется до места, там его работу вновь могут остановить и затянуть датчане, потребовав заново пройти все процедуры согласований, которые в прошлый раз заняли почти три года.

Самое прискорбное, что на этом мытарства могут не закончиться. Даже если ценой героических усилий «Северный поток-2» будет достроен, то США уже анонсировали санкции против европейских покупателей российского газа, на что прямо указало деловое немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники в Вашингтоне.

Вот это будет уже полное фиаско. В сухом остатке получается, что в выигрыше от деятельности «Газпрома» остаются только его генеральные подрядчики. При таком уровне планирования потеря Россией доли на газовом рынке практически предрешена. Весьма показательно, что к руководству госкорпорации у властей претензий по-прежнему нет.

Есть ли альтернативы этим бесконечным дорогостоящим авантюрам? Зададимся на минутку вопросом, а куда в Европе идет наш газ? Например, в Германии это экологически чистое и относительно недорогое топливо служит интересам «зеленой революции». Спрашивается, почему бы не провести модернизацию собственной энергетики и не использовать газ, от которого отнекивается Еврокомиссия, для нужд населения, повышения конкурентоспособности российской промышленности и масштабной индустриализации страны за счет получения дешевой электроэнергии?

Но нет, такие темы даже не являются предметом для дискуссий: вся внешняя политика России сведена к примитивному экспорту углеводородного сырья за доллары на благо экономики наших прямых конкурентов и потенциальных противников.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/173342.html