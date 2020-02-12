Резко снизилось число инфицированных коронавирусом в Китае

12.02.2020, 10:58, Новости дня

Темпы увеличения числа инфицированных новым коронавирусом в КНР за последнюю неделю сократились на 48,2%, сообщил представитель государственного комитета по делам здравоохранения Китая.

Представитель ведомства сообщил, что «нынешняя эпидемиологическая ситуация по-прежнему очень серьезная, однако в силу принятых мер появились некоторые позитивные тенденции», передает ТАСС.

«Темпы прироста количества больных волнообразно снижаются. Наибольший однодневный прирост подтвержденных случаев инфицирования был зафиксирован 4 февраля и составил 3 тыс. 887 человек. К 11 февраля этот показатель снизился до 2 тыс. 15 новых случаев в день», – указал он.

По его словам, максимальный однодневный прирост предполагаемых случаев заболевания зафиксировали 5 февраля, он составил 5 тыс. 328 человек. К 11 февраля он снизился до 3 тыс. 342 человек.

«Снижение этих двух показателей составило, соответственно, 48,2% и 37,3%», – подчеркнул он.

Кроме того, доля излечившихся от заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Китае за две недели возросла с 1,3% до 10,6%.

В свою очередь Роспотребнадзор сообщил, что новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в РФ не выявлено, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 44,6 тыс. человек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Резко снизилось число инфицированных коронавирусом в Китае

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / США ввели санкции против восьми иранских чиновников и ряда компаний

07.02 / Эксперт объяснил, почему Греция вспомнила об общей вере с Россией

08.02 / Разумков объяснил, почему закрыл для экс-нардепов доступ к кулуарам Рады

10.02 / «Они его покрасят». Брэд Питт посвятил актерскую премию «Оскар» своим шестерым детям

24.01 / Премьер Саксонии — санкции отменить — РФ доказала, что с ней можно конструктивно работать

23.01 / ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины

05.12 / Российские СМИ могут начать наказывать за «скандализацию правосудия»

31.01 / Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону

04.01 / Ученые развеяли миф о пользе красного вина

12.12 / Автоновости: У автомобилей в России появится новый документ (как у стиральных машин)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика