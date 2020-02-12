МИД пообещал ответить в случае выхода США из Договора по открытому небу

12.02.2020, 10:58, Новости дня

Москва примет ответные меры, если США выйдут из Договора по открытому небу, попытки возложить на Россию вину за нарушение договора не выдерживают критики, сообщил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

«Официальных заявлений американской стороны о планах выхода из ДОН не было. Тем не менее, с сожалением воспринимаем информацию о возможном намерении сделать это со ссылкой на якобы нарушения договора Россией. В случае решения Вашингтона отказаться от договора мы будем поставлены перед необходимостью предпринять адекватные ответные меры. Публично обсуждать, какими они могли бы быть, считаем преждевременным», – сказал Ермаков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в Москве рассчитывают на здравомыслие заокеанских партнеров и призывают и сохранить Договор об открытом небе «как одну из немногих оставшихся опор архитектуры безопасности в Европе».

«Наша позиция доведена до сведения американских коллег. К сожалению, пока вместо вдумчивого анализа ситуации и путей сохранения договора американские партнеры ограничиваются повторением своего уже традиционного и абсолютно беспочвенного набора обвинений в адрес РФ якобы в невыполнении договора», – подчеркнул дипломат, добавив, что попытки возложить вину на Россию контрпродуктивны и не выдерживают критики.

В то же время Ермаков отметил, что США пока не готовы к новому соглашению с Россией по стратегическим вооружениям. «Мы говорили американцам, что открыты к обсуждению темы новых вооружений и перспективных военных технологий в рамках комплексного стратегического диалога, который должен вестись с учетом наших приоритетов и наших озабоченностей. О каком-либо «новом договоре» с Вашингтоном речь сейчас не идет, поскольку американские коллеги к этому явно не готовы», – сказал Ермаков.

Он напомнил, что после того как президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах «Кинжал», «Авангард», «Буревестник», боевом лазере «Пересвет», а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой «Посейдон», «американцы начали предпринимать попытки подтянуть эти новейшие системы под действующий ДСНВ».

«Однако Договор составлен так, что его оперативные положения распространяются только на межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок с их пусковыми установками, а также тяжёлые бомбардировщики. Распространение сферы охвата ДСНВ на любые иные средства потребовало бы внесения поправок в текст Договора с запуском процедуры их ратификации в обеих странах. Разумеется, в таком случае мы могли бы поставить вопрос о введении дополнительных ограничений и на те американские программы, которые вызывают озабоченность у российской стороны», – подчеркнул Ермаков.

В октябре 2019 года стало известно, что американский президент Дональд Трамп подписал документ о намерении вывести США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из ДОН.

Между тем в Конгрессе США предлагают запретить американскому президенту предпринимать какие-либо действия по выходу страны из Договора по открытому небу.