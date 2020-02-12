Комментатором онлайн-трансляции «Евровидения 2020» в Нидерландах станет трансгендер

12.02.2020, 10:54, Новости дня

Комментатором онлайн-трансляции международного песенного конкурса «Евровидение 2020» в Нидерландах станет бьюти-25-летняя блогер-трансгендер Никки де Джагер. Об этом сообщается на сайте конкурса.

«С того момента, как Дункан Лоуренс победил в Тель-Авиве, у меня было только одно желание: быть задействованной в конкурсе, который пройдет в Нидерландах. Когда меня пригласили в конце прошлого года, я была чрезвычайно горда», – рассказала она.

Никки де Джагер запишет специальный закулисный сериал для YouTube, героями которого станут участники шоу. Она будет вести отчет с красной дорожки во время церемонии открытия и показана в самом шоу.

На канал Никки де Джагер в YouTube подписаны более 13 млн подписчиков. Она профессиональная художница по макияжу.

65-й международный песенный конкурс «Евровидение 2020» состоится 12-го, 14-го и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.