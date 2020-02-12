Доверие россиян к Путину снизилось за два года почти в два раза – опрос

12.02.2020, 10:54, Новости дня

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину за последние два года снизился. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в январе 2020 года организацией «Левада-центр».

Респондентов попросили назвать имена пяти-шести общественных деятелей, которым больше всего доверяют.

Путина назвали 35%, министра обороны Сергея Шойгу – 19%, главу МИД Сергея Лаврова – 17%. Другие политики получили меньшую поддержку.

В ноябре 2017 года уровень доверия Путину, согласно исследованиям «Левада-центра», составлял 59%.

За это время россияне стали меньше доверять и Шойгу (на 4%), и Лаврову (на 2%).

Уровень недоверия к Путину в январе 2020 года составил 12% среди опрошенных «Левада-центром». Лидерами по этому показателю стали экс-премьер-министр Дмитрий Медведев (27%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (16%).

Социологическое исследование проводилось с 23 по 29 января методом личного интервью на дому среди 1603 граждан в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Путин является президентом РФ с 2000 года с перерывом в 2008-2012 годы, когда он был главой российского правительства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Доверие россиян к Путину снизилось за два года почти в два раза – опрос

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