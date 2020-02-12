Кравчук предложил продавать РФ воду для Крыма

12.02.2020, 10:51, Новости дня

Украине следует рассмотреть вопрос о продаже РФ днепровской воды для Крыма, сообщил экс-президент Украины Леонид Кравчук.

На вопрос журналистов канала NewsOne, стоит ли Украине возобновить поставки воды в Крым, Кравчук ответил, что допускает такую возможность.

«Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос», – сказал Кравчук.

При этом он добавил, ни о каком жесте доброй воли говорить нельзя, но коммерческие отношения возможны.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу. В Крыму ответили, что РФ не будет торговаться с Украиной по поводу возможной подачи воды на полуостров. 

В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность возобновления подачи воды в Крым.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.



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Кравчук предложил продавать РФ воду для Крыма

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