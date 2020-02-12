Стали известны подробности инцидента с брошенным у станции метро младенцем

12.02.2020, 10:44, Новости дня

Сотрудник метрополитена рассказал об обнаружении младенца в подземном переходе у станции «Парк Победы» в Москве.

Сотрудник метрополитена рассказал, что ребенка нашел обслуживающий персонал. Его «отогрели и отправили в скорую помощь», передает РЕН ТВ.

Отмечается, что камера наблюдения зафиксировала женщину, которая, предположительно, могла оставить ребенка. В данный момент ведется ее розыск.

Также проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что в среду у станции метро в Москве обнаружили младенца. До этого женщина оставила грудного младенца у поликлиники в Волгограде.