«Я не ощущаю почву под ногами». Звезда «Беверли-Хиллз 90210» Доэрти рассказала о своем состоянии после диагностирования рецидива рака

Американская актриса Шеннен Доэрти поделилась в Instagram своими чувствами после диагностирования у нее четвертой стадии рака.

«Я хочу поблагодарить всех вас за вашу любовь, молитвы и поддержку. Сейчас странное время, и я не ощущаю почву под ногами. Сказать, что у меня стресс – это ничего не сказать. Сказать, что я боюсь – это мягко. Но… Я верю, что найду опору. Я буду копать глубоко для обретения внутренней силы, мне нужно встретиться со всем этим. Я молюсь, я делаю все это с достоинством и тактом. Я могу так много сказать. Так много, чтобы поделиться. Я буду. Пока… Пожалуйста, знайте, что вы все помогаете поднять меня», – заявила она.

I want to thank all of you for your love, prayers and support. It’s an odd time right now and I find my feet not completely underneath me. To say I have stress is an understatement. To say that I’m struggling is mild. But… I believe that I will find my footing. I’ll dig deep for the inner strength I need to face it all. I pray I do it all with dignity and grace. I have so much to say. So much to share. I will. For now… please know how much you all help lift me.

У Доэрти обнаружили рак молочных желез в марте 2015 года. Она заявила, что если бы регулярно проходила обследование, то болезнь можно было бы обнаружить раньше.

В конце апреля 2017 года актриса сообщила, что у нее констатировали ремиссию заболевания.

Доэрти стала популярной в 1990 году, после того как снялась в роли Бренды Уолш в сериале «Беверли-Хиллз 90210». С 1998-го по 2001 год она играла ведьму Прю Холливелл в телесериале «Все женщины ведьмы».