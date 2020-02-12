В Киеве избили ветерана АТО, один из нападавших был со значком депутата

12.02.2020, 10:42, Новости дня

В Киеве напали и избили ветерана АТО и бывшего игрока молодежной сборной по хоккею Николая Ворошнова. Об этом он 10 февраля рассказал на своей странице в Facebook, показав следы побоев.

По словам Ворошнова, досталось ему за замечание о нарушении правил дорожного движения. Инцидент произошел на Березняках перед выездом на Дарницкий мост. Когда ветеран ехал по главной, его подрезали на черном авто.

Ворошнов начал возмущаться, после чего автомобиль остановился и из него вышли два человека – водитель с депутатским значком на отвороте пиджака и охранник, у которого, по словам ветерана, было оружие. После остановился еще один автомобиль, из которого вышло еще двое. После словесной перепалки четверо мужчин стали избивать ветерана.

В результате драки у ветерана АТО разбита губа. Однако заявление в полицию он решил не писать. 

Ворошнов добавил, что пытался найти мужчину со значком депутата на сайте Верховной Рады, но так и не опознал нападавшего.

Ну що ж, буває🤷‍♂️. Прикро шо не один на один, а тулили мене цілим стадом.Сталося це у Києві, на Березняках перед…

Posted by Микола Ворошнов on Esmaspäev, 10. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В Киеве избили ветерана АТО, один из нападавших был со значком депутата

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