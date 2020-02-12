«Очевидно усиление партии капитуляции». Порошенко прокомментировал назначение Ермака

12.02.2020, 10:42, Новости дня

Назначение Андрея Ермака на должность главы Офиса президента Украины (ОПУ) вместо Андрея Богдана ослабляет сопротивление Украины российской агрессии. Такое мнение пятый президент Петр Порошенко выразил в опубликованной 12 февраля статье для «Украинской правды».

«Наблюдая, как само украинское руководство постепенно прекращает политико-дипломатическое сопротивление агрессору, скатываясь к политике его умиротворения, они все меньше понимают, почему должны отстаивать украинский интерес активнее, чем сама Украина. В этом смысле последние перестановки в Офисе президента и не радуют, и не вызывают злорадства. С одной стороны, шило на мыло, с другой – плохой знак, потому что очевидно усиление партии капитуляции», – написал он.

По словам Порошенко, он не разделяет «восторга [президента Украины Владимира] Зеленского от заглядывания в глаза [президенту РФ Владимиру] Путину».

«Утверждать, будто где-то глубоко в его зрачках просматривается желание мира – это значит обманывать украинцев и способствовать детоксикации Путина в глазах мирового сообщества, в том числе и наших ключевых партнеров», – считает пятый президент.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский 11 февраля 2020 года уволил Богдана и назначил вместо него Ермака. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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«Очевидно усиление партии капитуляции». Порошенко прокомментировал назначение Ермака

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