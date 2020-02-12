В Казахстане установили трех зачинщиков беспорядков

12.02.2020, 10:37, Новости дня

Генпрокуратура Казахстана начала расследование в отношении трех граждан за призывы к межнациональной вражде и совершению насилия, сообщил заместитель генпрокурора республики Булат Дембаев.

«Отдельные лица, искажая произошедшие события, умышленно распространяют заведомо ложную информацию с призывами к противоправным действиям на национальной почве. В социальных сетях и мессенджерах систематически фиксируются новые факты размещения видео- и аудиоматериалов, в том числе, не связанных с событиями в Кордайском районе, угрожающих межнациональной стабильности в регионе и стране», – передает РИА «Новости» слова Дембаева.

По его словам, правоохранители установили личности авторов подобных провокационных публикаций, и начали привлекать их к уголовной ответственности.

«В городе Алма-Ата двое граждан, 1990 и 1987 годов рождения, в соцсети Facebook призвали к межнациональной вражде и совершению насилия, а 9 февраля 2020 года житель города Тараз, 1983 года рождения, посредством мессенджера WhatsApp распространил аналогичный призыв», – отметил генпрокурор Казахстана, добавив, что в отношении этих мужчин начато досудебное расследование по статье «призывы к насилию над гражданами».

Напомним, в ночь на пятницу в результате массовой драки и стычек в Казахстане погибли восемь человек, десятки получили ранения, в том числе огнестрельные. Участники беспорядков сожгли 30 частных домов, полтора десятка магазинов и свыше 20 машин. Задержано почти 50 человек. После беспорядков в Казахстане к врачам обратились более 170 человек. 

Правоохранители не исключают, что столкновения вспыхнули на межнациональной почве. Нападению подверглись представители диаспоры дунган – говорящие на китайском языке мусульмане.



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В Казахстане установили трех зачинщиков беспорядков

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