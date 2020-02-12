Трамп оценил своих соперников в президентской гонке

12.02.2020, 10:37, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе выборов 2020 года охотнее бы соперничал с экс-мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом, чем с сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом.

«Честно говоря, я бы лучше предпочел бороться с Блумбергом, чем с Берни Сандерсом, потому что Сандерс имеет реальных сторонников. … Я считаю ужасным то, что он говорит, но у него есть сторонники. Блумберг же просто покупает себе дорогу (к президентству», – сообщил Трамп газете Hill, передает ТАСС.

Он также раскритиковал предвыборную кампанию бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, охарактеризовав ее как «спотыкание» и «бормотание».

11 февраля состоялись праймериз демократов в штате Нью-Гэмпшир. Победу одержал Сандерс, набрав 25,9% голосов. Праймериз в Нью-Гэмпшире являются первыми в текущем избирательном цикле в США и служат барометром настроений избирателей на северо-востоке страны.

Напомним, старт президентской гонки в США ознаменовался громким скандалом. Организаторы не смогли вовремя опубликовать результаты голосования демократов в штате Айова.



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Трамп оценил своих соперников в президентской гонке

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