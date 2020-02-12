Офицера-подводника уволили за пьянство на базе Тартус в Сирии. Он матерился на портрет Путина

12.02.2020, 10:33, Новости дня

Капитан-лейтенант Олег Лавренчук, служивший на подводной лодке Черноморского флота, был досрочно уволен с военной службы за пьянство на базе ВМФ России в сирийском порту Тартус. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации издания, пьяного Лавренчука военная полиция задержала ночью 30 июня 2019 года. Офицер вел себя агрессивно, а когда его доставили в военную комендатуру, нецензурно ругался — в том числе в адрес висевшего на стене портрета Владимира Путина. Позднее офицер признал вину и раскаялся, а в августе его уволили «за совершение грубого дисциплинарного проступка».

Лавренчук попытался оспорить это решение в суде, апеллируя к тому, что пил, находясь в подавленном состоянии из-за длительной служебной командировки за пределами России, что это происходило во внеслужебное время и не отразилось на состоянии боевой готовности подразделения. Однако Севастопольский гарнизонный военный суд отказался восстановить его на службе, позже это решение поддержали вышестоящие инстанции.

По словам адвоката офицера Сергея Гурина, Лавренчук служил на флоте более 17 лет, до пенсии ему оставалось 2,5 года. По мнению адвоката, командование решило «показательно наказать» Лавренчука, но не учло, что у того есть ребенок и ипотека, а этот проступок стал для него первым.