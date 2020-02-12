Автоновости: Официально раскрыт дизайн нового Kia Sorento

12.02.2020, 10:32, Новости дня

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Компания продолжает официальную кампанию по рассекречиванию своего нового вседорожника, ограничиваясь при этом только изображениями и не вдаваясь в детали. Однако кое-какие сведения о моторах будущего Sorento уже просочились. (А фотошпионы ранее полность рассекретили внешность новинки).

Внешний облик кроссовера, уже продемонстрированный ранее, назван «грозным, спортивным, современным и утонченным», но при этом «футуристичным и роскошным». Аналогичные эпитеты используют в Kia и для описания водительского места в новом Sorento. Утверждается, что в четвертом поколении кроссовер стал образцом сдержанного и изысканного премиума.

Судя по всему, базируется это утверждение на архитектуре передней панели «Соренто» и заметно выросшем уровне его цифровизации. Водителю положены теперь сразу два крупных монитора: один выполняет функцию приборной панели с прежним названием Supervision, второй — планшетоподобный, диагональю до 12,3 дюйма — отвечает за настройки мультимедийной системы.

2020 Kia Sorento

Ощутимые изменения произошли и на центральном тоннеле, который лишился традиционного рычага КПП: теперь вместо него — поворотная шайба. Рядом расположен аналогичный более компактный регулятор, который, очевидно, отвечает за выбор режимов работы ездовой электроники. Можно также разглядеть, что Sorento снабдят вентилируемыми сиденьями.

Хорошо заметно, что у новинки изменилась конфигурация передней панели с центральной консолью: она имеет «ступенчатую» структуру и, похоже, отделана кожей, а дефлекторы вентиляции стали вертикальными.

Что касается моторной гаммы вседорожника, то информация о ней пока неофициальная. Как утверждает Korean Car Blog, новинка получит две гибридные силовые установки на базе 1,6-литрового турбомотора с двумя типами батарей и солнечными панелями на крыше — по образцу новой «Сонаты». Развивать они смогут до 220 л.с.

Набор традиционных ДВС составят из шести вариантов бензиновых и дизельных двигателей объемом от 2,0 до 2,5 литров, как атмосферных, так и наддувных, причем некоторые из них впервые можно будет сагрегатировать с восьмиступенчатым роботом. Кроме него, в набор коробок передач войдут 6-диапазонный автомат и механическая коробка для базовых версий с приводом на одну ось.

Дебютирует новинка уже 3 марта в рамках Женевского автосалона.



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Автоновости: Официально раскрыт дизайн нового Kia Sorento

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