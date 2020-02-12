Тратят больше, чем заработали: число регионов с дефицитом бюджета удвоилось

12.02.2020, 10:30, Новости дня

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Не всем регионам удается сохранить баланс между расходами и доходами. Количество регионов с расходами, превышающими доходы, удвоилось по итогам 2019 года.

По данным Минфина, в 2019 году отмечено 35 регионов  с дефицитом бюджета, а годом ранее было  15. Общий дефицит 35 регионов достиг 233 миллиардов рублей.  В итоге доля   регионов с несбалансированными бюджетами увеличилась с 17 до 40 процентов. Остальные субъекты РФ справились с балансировкой бюджета и тратили не больше, чем заработали.

Лидирует по размеру дефицита бюджета Московская область — 74,4 миллиарда рублей (9,1 процента от общей суммы расходов). Далее – Москва с 53,3 миллиардами рублей (около 2 процентов). Но эти регионы лидируют и по уровню доходов – на них приходится около 20 процентов   доходов  бюджетов всех регионов.

Власти в 2020 году направят  39,4 миллиарда рублей на балансировку региональных  бюджетов, сообщило РБК.  Это поможет исправить ситуацию.



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Тратят больше, чем заработали: число регионов с дефицитом бюджета удвоилось

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