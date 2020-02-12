Гаджеты: Samsung показала сразу четыре новых телефона

12.02.2020, 10:30, Новости дня

Главное ИТ-событие последних часов — это большая пресс-конференция лидера мобильного рынка, корейской компании Samsung, где та показала сразу четыре новых телефона, один другого удивительнее. Зашли сразу с козырей, с расширения линейки гибкой электроники. Три других телефона — это традиционные флагманы, среди которых телефоны со стократным зумом.

Новая раскладушка называется Galaxy Z Flip. Если первый гибкий Galaxy — это был скорее складывающийся планшет, то тут это именно телефон-раскладушка. По принципу только что вышедшего Motorola Razr, компактный, а в рабочем состоянии — довольно большой, дисплей 6,7 дюйма. Сам по себе аппарат не обещает быть прорывом в техническом плане, но для него придумали любопытный сценарий использования. Например, полусогнутое состояние получило красивое имя Flex Mode. В этом режиме можно положить телефон на стол и сделать качественное селфи, так как не нужно держать аппарат в руках, или снимать таймлапс без штатива.

Кстати, для селфи можно использовать и основные камеры, тут их две. Видоискателем служит небольшой служебный дисплей на крышке телефона. В продажу аппарат поступит уже 14 февраля. В РФ он будет стоить 120 тысяч рублей, в США цены начинаются от $1380, то есть гибкая электроника дешевеет, это меньше стоимости аналогичной раскладушки от Motorola, которая стоит $1500. Впрочем, это ненамного больше, то есть на выбор покупателей будут влиять скорее другие факторы, например дизайн, или маркетинговые усилия производителей.

Galaxy S20 выходит сразу в трех версиях. Сами аппараты называются S20, S20+ и S20 Ultra. Все с поддержкой 5G, для РФ это пока не особо актуально. У всех дисплей работает на частоте 120 Гц, тач-сенсор — на частоте 240 Гц. Это гарантирует, что изображение, например в играх, будет плавнее, а отслеживать нажатие аппарат сможет четче.

В остальном телефоны отличаются практически всем. У каждого следующего больше дисплей, больше объем хранилища и оперативной памяти, больше батареи, но главное — это камера. У младшей модели блок из трех, у двух постарше — из четырех. Но обещанный стократный зум есть только у самой дорогой, остальным достался 30-ти кратный. Тут нужно понимать, что стократного увеличения Samsung, как и все остальные, достигает за счет вычислительной фотографии, то есть базовое увеличение камеры всего лишь трехкратное, затем идет то, что корейцы называют десятикратным гибридным оптическим зумом и обещают, что тут не будет потери качества, далее электронный зум с потерей качества. Но, по сути, любое увеличение свыше четырех — искусственно и достигается совмещением изображений с разных камер с помощью искусственного интеллекта.

Аппаратная поддержка этого суперзума — это 108-мегапиксельный сенсор. Это самый большой из тех, что сейчас есть на рынке. Такой же, например, использует в своем флагмане китайская Xiaomi, но, поскольку производит этот сенсор Samsung, все ждали, что корейцы смогут выжать из него максимум.

"Самое главное, что, когда ты работаешь с максимальным увеличением аппарата, он заметно греется, то есть стократный зум или зум свыше 20 дается ему не очень легко. Еще он немножко клацает, дрожит, когда ты делаешь фото".

Стоить новые аппараты будут дорого, от $1000 в США, в РФ от 70 тысяч — S20, от 80 тысяч — S20+ и от 100 тысяч рублей — S20 Ultra. В продажу они поступят через месяц. И еще одна деталь, один из видов соревнования смартфонопроизводителей — это придумать эффектный способ доказать, что камера в смартфонах уже сравнима с настоящими. Так вот, Samsung решил на этот раз вообще не использовать на презентации профессиональную видео- и телевизионную технику, то есть вся трансляция — это съемки на смартфоны Galaxy, благо они могут снимать в разрешении 8К. Впрочем, разрешение — не единственный значимый параметр, и качество трансляции тому доказательство. Но это если придираться, так — впечатляет, конечно.