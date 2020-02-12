МИД заявил о возможности провокаций со стороны Грузии в СЕ

12.02.2020, 10:30, Новости дня

От руководства Грузии можно ожидать провокаций на заседании комитета министров Совета Европы, который пройдет в Тбилиси в мае, сообщил директор департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

«Вы знаете, в Грузии есть закон «Об оккупированных территориях», согласно которому посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения официального Тбилиси является противоправным деянием и наказывается денежным штрафом либо даже тюремным заключением сроком до четырех лет», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».

По его словам, некоторые политические силы в Грузии призывают использовать этот закон в Совете Европы. Кобринец добавил, что в связи с этим можно ожидать провокаций от грузинских властей на заседании комитета министров Совета Европы, который пройдет в Тбилиси в мае.

Дипломат также добавил, что вопрос об уровне участия РФ в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси еще не решен.

«Министерские встречи проводятся раз в год. Грузия сейчас председательствует в Совете Европы, поэтому заседание должно пройти в Тбилиси. На майской сессии председательство перейдет от Грузии к Греции. Уровень нашего участия – не обязательно министр иностранных дел. Он может быть и ниже. Такое допустимо и практикуется. Все зависит от того, насколько весома повестка встречи, какие результаты наработало председательство. Вопрос о том, кто возглавит российскую делегацию, еще не решен», – сказал Кобринец.

В Тбилиси 14-15 мая пройдет совещание комитета министров Совета Европы. При этом МИД Грузии опроверг сообщения о том, что грузинские власти могут обратиться к руководству Совета Европы с просьбой перенести из Тбилиси в Страсбург майское заседание Комитета министров. Глава минюста Грузии Теа Цулукиани заявила, что Тбилиси грозят санкции в случае отказа принять российскую делегацию.



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МИД заявил о возможности провокаций со стороны Грузии в СЕ

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