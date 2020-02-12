На испанской вилле нашли двух мертвых российских бизнесменов

12.02.2020, 10:30, Новости дня

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На вилле в испанском городе Дения найдены мертвыми двое российских бизнесменов. Обоим мужчинам было по 62 года. Дом принадлежал одному из них, сообщает издание Informacion.

Тела обнаружил сотрудник владельца виллы, который не смог дозвониться до начальника и приехал к нему домой. Прибывшие на место полицейские не обнаружили в доме признаков взлома. Тела находились в кроватях в двух разных комнатах и не имели внешних признаков насилия.

Позднее проведенная медицинская экспертиза установила, что причиной смерти мужчин стало отравление угарным газом из-за неисправности газового котла.



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На испанской вилле нашли двух мертвых российских бизнесменов

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