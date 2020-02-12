Китайскую студентку вылечили от коронавируса в тюменской больнице

12.02.2020, 10:30, Новости дня

Лэсли выздоровела и теперь готова вернуться к учебному процессу. Напомним, ранее медики выявили у китайской студентки коронавирус. В настоящий момент девушка чувствует себя хорошо. Она вернулась к привычной студенческой жизни, по которой за время лечения уже успела соскучиться, сообщает ГТРК "Регион-Тюмень" с ссылкой на областной Департамент здравоохранения.

Впервые за проведенное в больнице время в палату студентки из КНР впустили столько людей. На протяжении двух недель девушка находилась в полной изоляции из-за коронавируса. И вот, наконец, Лэсли выписыли домой. Как показали анализы, от инфекции не осталось никаких следов.

Пообщаться с девушкой лично нам не удалось, так как она пока не готова давать комментарии. Но в общежитии рассказали, что у Лэсли после возвращения из КНР в январе были совсем иные планы, она должна была поехать во Францию. Однако коронавирус внес свои коррективы.

Отметим, что все студенты, контактировалвшие с Лэсли, также сдали анализы на коронавирус. Результаты — отрицательные. В ближайшее время их тоже выпишут после карантина. Признаки заболевания отсутствуют и у эвакуированных из Китая россиян, находящихся в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель".

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ГТРК "Регион-Тюмень"